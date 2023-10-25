40. TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman başlayacak? 2023 TÜYAP Kitap Fuarı...
Bu yıl 40'ıncısı düzenlenecek olan TÜYAP kitap fuarı kitap severleri ve yayınevlerini heyecanlandırıyor. Fuara katılmak isteyen yurttaşlar ne zaman başlayacağını ve ziyaret saatleri merak ediyor. Peki, 40. TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman başlayacak? 2023 TÜYAP Kitap Fuarı...
Türkiye'nin en büyük kitap etkinliklerinden biri olan TÜYAP İstanbul Uluslararası Kitap Fuarı, kitap severleri ve yayınevlerini heyecanlandırmaya hazırlanıyor. Bu büyük etkinlik her yıl yüz binlerce kitapseveri bir araya getiriyor ve son dönemin en önemli kitap lansmanlarına ev sahipliği yapıyor. Peki, 40. TÜYAP Kitap Fuarı ne zaman başlayacak? İşte 2023 TÜYAP Kitap Fuarı...
TÜYAP KİTAP FUARI NE ZAMAN?
40. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 28 Ekim 5 Kasım 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.
FUAR ZİYARET SAATLERİ...
TÜYAP İstanbul Kitap Fuarı'na girişler
Hafta sonu yani 28, 29 Ekim ve 4 Kasım'da 10.00-20.00 saatleri arasında; hafta içi yani 30, 31 Ekim ile 1, 2, 3 Kasım 2023 tarihlerinde 10.00-19.00 saatleri arasında ve fuarın son günü olan 5 Kasım'da ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.
TÜYAP KİTAP FUARI 2023 GİRİŞ ÜCRETİ NE
TÜYAP Kitap Fuarı'na giriş öğrenci, öğretmen, çocuk, emekli ve engellilere ücretsizdir. Geri kalan vatandaşlar ise 20 TL giriş ücreti ile fuara giriş yapabilir.
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