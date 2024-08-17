48 nerenin telefon kodu? +48 hangi ülkenin telefon kodu?

Günümüz teknolojisinin en önemli aygıtlarından biri de telefondur. Şehirler ve ülkeler arasındaki telefonla iletişimin en önemli aracı alan kodlarıdır. Dünya üzerindeki ülke sayısı kadar alan kodu vardır. Peki, 48 nerenin telefon kodu? +48 hangi ülkenin telefon kodu?

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 12:07
48 nerenin telefon kodu? +48 hangi ülkenin telefon kodu?
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Uluslar arası iletişimde büyük rolü olan telefon, genellikle resmi haberleşmelerde ve kişiler arası iletişimde kullanılır. Şehirler ve ülkeler arasındaki iletişimde, sabit telefonların başına konulan alan kodlarının başına tek veya çift sıfır konulur. Peki, 48 nerenin telefon kodu? +48 hangi ülkenin telefon kodu? 

48 NERENİN ALAN KODU?

48 alan kodu Polonya'ya aittir. Telefonunuza +48 ile başlayan herhangi bir numaradan çağrı veya mesaj gelirse, bu arama ya da mesaj Polonya'da alınmış bir telefon hattından size ulaşmış demektir.


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