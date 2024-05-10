A Quiet Place devam filminden heyecan veren fragman!

John Krasinski ve Emily Blunt çiftinin başrolde yer aldığı ve yayımlandığı yılda büyük bir beğeni kazanan A Quiet Place'ten yeni bir fragman yayımlandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 10.05.2024 - 23:24
A Quiet Place devam filminden heyecan veren fragman!
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Paramount Pictures, "Sessiz Bir Yer: Birinci Gün" için uzun süredir merakla beklenen tam uzunlukta fragmanını yayımladı. Film, 28 Haziran'da prömiyerini yapacak.

Bu film, serinin öncesinde geçiyor ve insanlığın ölümcül uzaylı istilasından önceki günleri anlatıyor. Bu nedenle, karakterler uzaylıların sesle yönlendirildiğine dair hiçbir fikre sahip değiller.

Film, serinin önceki bölümlerinden farklı bir bakış açısı sunacak. Yönetmen koltuğunda, daha önce Nicolas Cage'in beğenilen draması "Domuz" ile tanınan Michael Sarnoski bulunuyor. John Krasinski, oyuncu kadrosunda olmasa da, hikayenin yazımına ve yapımcılığa katkıda bulunuyor.

Başrollerde, Lupita Nyong'o'nun yanı sıra Joseph Quinn, Djimon Hounsou ve Alex Wolff gibi isimler yer alıyor.

Ayrıca, Paramount Pictures'ın seriyi genişletme planları olduğu da biliniyor. 

"Sessiz Bir Yer" serisi, gişede büyük başarı elde etmiş ve korku türünde önemli bir izleyici kitlesi kazanmıştı.



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