Sydney Sweeney'den yeni biyografi filmi: O ismin hayatını canlandıracak
Ünlü oyuncu Sydney Sweeney, yeni projesinde ünlü boksör Christy Martin'i canlandıracak.
'Euphoria', 'Anyone But You' ve 'Immaculate' projeleriyle tanınan oyuncu Sydney Sweeney, David Michôd'un yönetmenliğini üstleneceği yeni projenin başrolünde yer alacak.
Henüz ismi belli olmayan proje, Christy Martin'in 1990'larda Amerika'nın en tanınmış kadın boksörü, filmin yapımcılarının deyimiyle "dişi Rocky" haline gelişinin gerçek öyküsünü anlatacak.
"KENDİME MEYDAN OKUMAYI SEVİYORUM"
Deadline'a konuşan Sweeney, yeni projesiyle ilgili şunları söyledi:
"Christy'nin hikayesi hafif bir hikaye değil, fiziksel ve duygusal olarak zorlayıcı, taşınması gereken çok fazla ağırlık var. Ama kendime meydan okumayı seviyorum. Christy Martin toplumsal cinsiyet kalıplarının üstesinden geldi ve duygusal, fiziksel ve finansal istismara karşı mücadele etti.
Christy'nin hikayesi onun zirveye inanılmaz yükselişine ışık tutarken, şöhretin perde arkasındaki mücadelelerini de gösteriyor. Çok fazla zorlukla karşılaşan ve bunun onu yenmesine izin vermeyen bir kadın hakkında bir hikaye anlatmak zorunda hissediyorum. Bu güçlü ve duygusal bir hikaye."
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