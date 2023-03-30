Vitamin eksikliği, vücudu olumsuz etkiliyor

Yayınlanma: 30 Mart 2023 - 07:00

Güncelleme: 30 Mart 2023 - 07:00

Diyetisyen Habibe Ramle Duzcan, vitamin eksikliğinin; düşük bağışıklık, görme bozukluğu, kansızlık, stres ve uyku problemleri, cilt hastalıkları, sinir hastalıkları gibi vücutta birçok mekanizmayı olumsuz anlamda etkilediğini bildirdi.

Duzcan, vitaminin dikkatsiz bir şekilde fazla tüketiminin kan pıhtılaşması, böbrek taşı, çarpıntı ve mide ağrısı gibi birçok probleme sebep olacağını bildirdi.

Duzcan, "Bu nedenle bilinçsiz beslenmeden ve tüketimden kaçının. Takviye gerekebilecek durumlar için hekim kontrollerini ihmal etmeyin" ifadelerini kullandı.

Vitamin ve minarel eksikliğinin geçmişten günümüze kadar makrositik anemi, pernisiyöz anemi, skorbüt, guatr, havale, pellegra, beriberi, raşitizm, anemi ve gece körlüğüne de yol açabileceğini belirten Duzcan, vücudun ihtiyacı olan enerjiyi doğru besinlerle yeterli miktarda beslenerek sağlamanın hastalıklardan korunmak için önemli olduğunu vurguladı.

Duzcan, "Besin çeşitliliği ile beslenmek antioksidan kapasiteyi artırmamıza, bağışıklığımızı ve sağlığımızı korumamıza yardımcı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.

HANGİ VİTAMİN HANGİ BESİNDE BULUNUYOR?

Anti enflamatuvar bir vitamin olan A, bağışıklık için önemli bir antioksidan C ve hücreleri koruyan antioksidan E vitaminin beslenmede önemli rol oynadığını vurgulayan Duzcan, şunları kaydetti: