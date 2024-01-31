Acun Ilıcalı açıkladı: Acil durum konseyi geliyor!

Survivor'da gergin geçen dokunulmazlık oyununun ardından Acun Ilıcalı yarışmacılara müjdeyi konseyde verdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 31.01.2024 - 00:07
Acun Ilıcalı açıkladı: Acil durum konseyi geliyor!
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Survivor Allstar TV8 ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediliyor. Acun Ilıcalı, 30 Ocak akşamı yayımlanan bölümde müjdeyi verdi.

Survivor Allstar'ın 22. bölümünde Instagram hesabı üzerinden yaptığı oylamadan bahseden Acun Ilıcalı yarışmacılara müjdeyi verdi. Instagram hesabı üzeerinden "Hangi takımı daha güçlü?" sorusuna izleyiciler yüzde 79 oranla mavi takımı söyledi. Böylece Acun Ilıcalı cumartesi günü yayımlanacak olan bölümde takımların değişecebileceğini bu nedenle bir acil durum konseyi yapılacağını söyledi.


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