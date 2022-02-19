'Adını Feriha Koydum' dizisinin oyuncuları Hazal Kaya ve Ceyda Ateş yıllar sonra buluştu
Yıllar önce yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisinin başrol oyuncuları Hazal Kaya, Ceyda Ateş ve Melih Selçuk bir araya geldi. Dizide iki ezeli düşmanı oynayan Kaya ve Ateş, yıllar sonra çocuklarıyla birlikte buluştu. Ünlü isimler, o anları sosyal medyadan yayınladı.
Fenomen dizi ‘Adını Feriha Koydum’un Hande ve Feriha'sı
seneler sonra hasret giderdi. 2018 yılında Buğra Toplusoy ile evlenen ve
yıllardır Miami'de yaşayan Ceyda Ateş, Türkiye'ye gelir gelmez Hazal Kaya ile
buluştu.
"SONUNDA BULUŞTULAR"
Dizide Hande'yi oynayan Ceyda Ateş, Feriha'yı canlandıran Hazal Kaya ve Feriha'nın abisini oynayan Melih Selçuk, yıllar sonra bir araya geldi. Instagram'da 730 bin takipçisi bulunan Ateş, sürpriz buluşmadan kareleri de paylaşmayı ihmal etmedi.
Ateş, çocukların da yer aldığı fotoğraf
karelerini "Sonunda buluştular. Hazal Kaya, Melih Selçuk ve bitirim ikili.
Fikret bey ve Talia hanım" notunu yazdı.
Oyuncu Melih Selçuk'un Ateş'in paylaşımına yaptığı "Baya baya anne olmuş bunlar ya" yorumu ise herkesi güldürdü.
İlgili Haberler
- Hazal Kaya başrolde: Atatürk konulu 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' dizisinden yeni fragman
- Hazal Kaya’dan, Esra Erol’a sert tepki: ‘Sen kimsin de ağır travma yaşayan bir kadın üzerinden şov yapıyorsun?’
- Hazal Kaya: '9 yaşında ölümden döndüm'
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Yunanistan'da 288 kişinin bulunduğu feribotta yangın
- DEVA Partisi'nden Erdoğan'ı kızdıracak video
- Telefona baktı; ızgaradan aşağıya düştü
- 'AKP yönetemiyor, yurttaş bedel ödüyor'
- Çin'de 520 drone'lu ışık gösterisi
- Guatemala’da 6,2 büyüklüğünde deprem
- AKP'li yurttaşın 2 yılda şaşırtan değişimi
- Beyazıt tramvay durağında silahlı kavga
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
En Çok Okunan Haberler
- BA.2 varyantı ile ilgili korkutan araştırma
- Hindistan'da 14 yıl sonra gelen ölüm cezası
- Çıray'dan, Tarkan'ı hedef alanlara yanıt
- Müşterilere aldırmadı: Markette bıçakla soygun
- Bakan Akar'dan Rusya-Ukrayna gerilimine ilişkin açıklama
- Galatasaray'da yönetim şeması belli oldu
- Kılınç’a ‘Ahlak Polisi’nin eşlik etmesi yargıya taşındı
- Vitrindekiler...
- Yakup Kadri Karaosmanoğlu’nun düşünce dünyası
- Korkunç general mi büyük dahi lider mi?