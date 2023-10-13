Ağaçlar ‘boş’a çalışmasın

Yayınlanma: 13.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 13.10.2023 - 03:23

Avrupa Birliği (AB), 2019 yılında yayımlamış olduğu Yeşil Mutabakat ile uluslararası ticaret kriterlerinin ilk sırasına, ekosistemi koruma şartını yerleştirdiğini tüm dünyaya ilan etti. Tabii bu durum, sadece AB ülkelerini değil AB ile ticari ilişkide bulunan tüm ülkelerdeki işletmeleri oldukça yakından ilgilendiriyor. Özellikle de dış ticaret hacminin yüzde 70’ten fazlasını Avrupa pazarından elde eden Türkiye’nin bu alanda pazar kaybetmemek için acil adım atması gerekiyor.

3 KAMYONDAN 1’İ BOŞ

Yeşil Mutabakat’ın zorunlu tuttuğu karbon vergisinin en çok etkileyeceği sektörlerden biri lojistik. Hesaplamalara göre dünya karbon salınımının yüzde 5.5’ine lojistik ve ulaştırma sektörü sebep oluyor.

Küresel pazarlardaki payını korumak ve artırmak isteyen tüm işletmelerin, yatırımlarını dijital altyapılarını güçlendirmekten ve regülasyonlara uyumlu iş modelleri üretmekten yana yapması gerekiyor. Türkiye’de özellikle lojistik ve ulaştırma sektöründe hâlâ teknoloji kullanımına karşı mesafeli bir tutum söz konusu. İstihdam edilen taşımacı personelin, geleneksel yöntemlerle operasyonları yönetmeye karşı eğilimi çok güçlü. Hesaplamalara göre, Türkiye’de yolda gördüğünüz üç kamyondan bir tanesi yük almadan gidiyor. Bir kamyonun bir gün boşta gittiği ve yaydığı karbondioksit emisyonunu telafi edebilmek için iki büyük ağacın yıl boyunca çalışması ve temizlemesi gerekiyor.

KİRLİ YAKITLARLA MÜCADELE

Yıldır denizcilik endüstrisi “kirli” olarak tanımlanan yakıtlarla besleniyor. AB ve Uluslararası Denizcilik Örgütü hava kirliliğini azaltmak ve iklim değişikliğiyle mücadele etmek için daha yeşil yakıtları teşvik etmeye başladı. 2030’a kadar küresel kuru yük taşımacılığında yakıtların yüzde 5 ila 10’unun düşük emisyonlu olması hedeflenirken, metanol denizcilik endüstrisinin sürdürülebilir, sıfır karbonlu bir geleceğe yolculuğunda önemli adımlar atılmasını vaat ediyor. Fosil yakıtlı muadillerine göre daha düşük bir enerji yoğunluğuna sahip. SP Global’in hesaplamalarına göre 2050’ye gelindiğinde küresel deniz taşımacılığında 300 milyon tonun üzerindeki yakıtın tüketiminin 116.5 milyon tonunu düşük karbon emisyonlu yakıtlar oluşturacak.

ALIŞAN: ARTIK AİLEMİZ DE HEDEFLERİMİZ DE BÜYÜK

Alışan Lojistik Üst Yöneticisi (CEO) Damla Alışan, 1985’te kurulan Alışan Lojistik’in, tehlikeli kimyasallar dahil olmak üzere, kimya sanayisi ile hızlı tüketim ürünleri, gıda, tarım ve daha birçok sektördeki müşterilerine uluslararası nakliye, depo/antrepo gibi hizmetleri sunduğunu belirterek, “Uzmanlaşmamız bu yıl, globalleşme hedefimiz ile taçlandı ve 38 yıllık serüvenlerimiz dünya devi PSA BDP ile kurduğumuz ortaklıkla devam ediyor. Şimdi artık ailemiz ve hedeflerimiz daha büyük ve global” dedi.

Alışan Lojistik olarak sürdürülebilirlik kavramını iş yapış biçimlerine entegre ederek daha temiz ve yaşanabilir bir gelecek yaratmak için çalıştıklarını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

Bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarla şubat ayı itibarıyla Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından “yeşil lojistik belgesi”ni almaya hak kazanarak ülkemizde yine ilklerin arasına girdik.

Yılda en az 200 kombine yük taşımacılığı seferi gerçekleştiriyoruz. Enerji tüketimimizin en az yüzde 5’ini yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen elektrikten karşılıyoruz.

Türkiye genelinde uygun bulunan ağaçlandırma sahaları için fidan bağışı yapıyoruz.

Alışan Lojistik olarak, 2005 yılından itibaren SQAS’nin (Sürdürülebilirlik için Güvenlik ve Kalite Değerlendirmesi tüm ölçümleme gerekliliklerini ve vaatlerini eksiksiz bir şekilde yerine getiriyoruz.

SQAS’de 2023 yılı itibarıyla ile başlatılan Operation Clean Sweep’in (OCS) (İyi Süpürme Hareketi) tüm gerekliliklerini yerine getirerek OCS sertifikasını almaya hak kazandık.

Gönüllülük esasına dayalı, plastik palet kaybının çevreye olan zararını en aza indirmek için farkındalık arttırmayı, iyi uygulama örnekleri oluşturmayı amaçlayan uluslararası bir program olan OCS’nin bir parçası olmayı sonraki nesillere daha temiz denizler ve dünya bırakabilmek için çok değerli bir adım olarak görüyorum.

MNG KARGO DHL GROUP’A GEÇTİ



DHL Group, Türk kargo teslimat şirketi MNG Kargo Yurtiçi ve Yurtdışı Taşımacılık AŞ (MNG Kargo) ve iştiraklerinin satın alma işlemini tamamladı. Rekabet Kurumu ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’ndan gerekli onayların alınmasının ardından hisse devir işlemi tamamlandı ve Türkiye’nin önde gelen kargo teslimat şirketlerinden MNG Kargo, artık resmi olarak DHL ailesinin bir parçası oldu.

DHL eCommerce Üst Yöneticisi (CEO) Pablo Ciano, “MNG Kargo’nun kargo teslimat hizmetlerindeki uzmanlığı ve yurtiçindeki yaygın ağı, Türkiye’deki hizmet teklifimizi daha da genişletmemize ve sınır ötesi Avrupa kargo ağımızı geliştirmemize yardımcı olacak. Türkiye’nin tüm şehirlerinde 27 transfer merkezi ve 800’ü aşkın şubesi ile hizmet veren MNG Kargo, DHL eCommerce biriminin bir parçası olacak ve DHL eCommerce Avrupa kargo teslimatı ağını tamamlayacak” dedi.

ULAŞIM, İNSAN ODAKLI OLMALI

World Resources Institute (WRI) Türkiye Direktörü Dr. Güneş Cansız’a göre, Türkiye’nin 2053 net sıfır emisyon hedefine ulaşabilmesinin yolu, kent içi sürdürülebilir ulaşımdan geçiyor. Cansız, “Toplumun tüm kesimlerinin erişilebilirlik ve hareketlilik ihtiyacına cevap veren, araç değil insan odaklı, insan ve ekosistem sağlığını gözeten ulaşım politikalarının ve uygulamalarının geliştirilmesi şart” dedi.

Sürdürülebilir şehirler yaratmak için çalışmalar yürüten WRI Türkiye, 11. Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu’nu düzenledi. Burada konuşan Cansız, ısınma, enerji ve sanayiyle birlikte kent içi ulaşımda kullanılan fosil yakıtlı araçların iklim krizini körüklediğini söyledi.

WRI Ross Center for Sustainable Cities Global Direkto¨rü Rogier van den Berg de, “Toplumun tüm kesimlerinin kent ekonomilerinden eşit derecede faydalanamadığına dikkat çeken van den Berg, “İklim krizinin artan etkileri nedeniyle birçok insan tehlike altında. Ulaşımdan arazi kullanımına, binalardan altyapıya kadar şehirlerin sistemlerini dönüştürmeden global veya yerel kalkınma ve iklim hedeflerine ulaşmanın mümkün olmadığı açık” diye konuştu.

AMAZON’DAN LOJİSTİĞE 100 MİLYON DOLAR YATIRIM

Amazon Türkiye’deki ilk lojistik merkezini İstanbul Tuzla’da 100 milyon doları aşkın yatırımla hayata geçirdi.

Merkezin açılışında konuşan Amazon Avrupa ve Kuzey Amerika Operasyonlarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Stefano Perego, “Türkiye’de faaliyete başladığımız 2018’den bu yana 5.2 milyar liranın üzerinde yatırım yaptık ve halihazırda 1000’den fazla kişi istihdam ediyoruz” dedi.

Amazon Türkiye Operasyonlar Genel Müdürü Hakan Karadoğan, “Türkiye’de açtığımız ilk lojistik merkezimiz, ülkemize olan bağlılığımızın bir göstergesi. Artan müşteri talebinin karşılanması konusunda önemli katkılar sağlayan merkezimiz, içinde mühendislik, bilişim teknolojileri (IT) ve operasyonel rollerin de bulunduğu geniş bir yelpazede istihdam olanakları sağlıyor” diye konuştu. Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott da Türkiye’de Amazon’da satış yapan KOBİ’lerin sayısının 2022’de yüzde 50’den fazla artarak 45 binin üzerine çıktığının altını çizdi.

MUSOSHİ İLE YENİLENEBİLİR ENERJİ MİSYONU

ŞehirİÇİ “yeşil” teslimata önem veren “Musoshi” dünyada değişen teslimat modelleri uygun ve her yönüyle cevap veren bir araç olarak piyasada ortaya çıktı. Musoshi son kilometre teslimat aracı sürücüler düşünülerek tasarlandı. İçten yanmalı motorlu bir araca kıyasla işletim masraflarını yüzde 90’a indiren Musoshi Pop-Up Mini 120 kilometre menzile sahip ve 400 kg yük taşıyabiliyor. 3 tekerlekli olan Pop-Up Mini hem 3.7m‘lik dönüş kabiliyetiyle dar sokaklara ulaşılabiliyor. İçten yanmalı motorlu bir araca kıyasla CO2 salınımını 10’da 1’e düşürmektedir. Musoshi şebekeden bağımsız şarj altyapıları ile tamamen güneş enerjisini kullanarak elektrik üretecek olan bu şarj sistemlerinde geri dönüştürülmüş bataryaları kullanmayı planlıyor. Musoshi, bu sayede sıfır karbon salımı ile tamamen yenilenebilir enerji misyonu ile ilerliyor.



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