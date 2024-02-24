Alev'in çocuğu Ünal ailesinde şok yarattı: Alev'in çocuğu kimden?

Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde meydana gelen olaylar izleyenleri şaşkına çevirdi. Show'un sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde hamile olan kişi ortaya çıktı...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 00:18
Alev'in çocuğu Ünal ailesinde şok yarattı: Alev'in çocuğu kimden?
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Kızılcık Şerbeti'nin son bölümünde yaşananlar herkesi şaşırttı. Herkes Fatih ile boşanan Doğa'nın hamile olduğunu düşünürken Alev'den şaşırtan itiraf geldi...

ALEV HAMİLE Mİ?

Kıvılcım tarafından bulunan hamilelik testinin Doğa'ya ait olduğu düşünülüyordu. Doğa ve Alev arasındaki konuşmanın ardından Doğa aile üyelerini şaşırtmamak için kendisinin hamile olduğunu söyler.

Bunun üzerine Doğa'nın annesi Kıvılcım evlilik arifesinde olan eski damadı Fatih'le konuşmaya gider. Kıvılcım hesap sorarken Alev yiğeni Doğa'nın bu kadar üzerine gidilmesine dayanamaz ve çoçuk sahibi olacak kişinin kendisi olduğunu açıklar. Bu sırada eskiden Abdullah birlikte olan Alev'in hamile olduğunu duyan Pebmbe duyduklarına inanamaz ve fenalaşır.

SON BÖLÜMDE NE OLDU?

Kızılcık Şerbeti'nin 51. bölümünde; Pembe’nin Fatih’e uygun gördüğü kız Görkem’dir. Görkem ve Fatih ilk görüşte birbirlerini beğenirler. Nilay’ın eve dönüşü Mustafa’yı o kadar mutlu etmiş ki karısının etrafında pervane olmaktadır.Kıvılcım ve Ömer’in yeniden başlayan ilişkileri tüm hızıyla devam etmekte, Kıvılcım’ın ailesi de buna destek vermektedir. Abdullah kovide yakalanır ve evde karantinaya alınır. Şirket avukatları sayesinde Umut tutuksuz yargılanmak üzere hapishaneden çıkar. Ancak özellikle Nursema’nın ailesine karşı kendini çok mahcup hissetmektedir. Çok gergin ve çok mutsuzdur. Fatih ve Görkem’in görüştüğünü öğrenen Ömer, durumdan çok rahatsız olsa da yapabileceği bir şey yoktur. Boşandıktan sonra anne evine dönen Doğa’nın Alev’in evinde kaldığı bir gün Kıvılcım’ın bulduğu bir test herkes için yeni bir dönemin sinyali gibidir.


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