Altın Kızlar'ın yıldızı Betty White'ın ölmeden önceki son fotoğrafı paylaşıldı

18 Ocak 2022 Salı, 17:01

Bir döneme damga vuran Altın Kızlar dizisinin Rose karakterine hayat vermesiyle Türkiye’de de hayran kitlesi edinen Betty White, 17 yaşına 100 yaşına girdi. 100’üncü yaşına girmesine 17 gün kala hayatını kaybeden Amerikalı oyuncunun asistanı, White’ın ölmeden önceki son fotoğrafını paylaştı.

31 Aralık 2021’de hayata veda eden White’ın asistanı, oyuncunun Facebook hesabından paylaştığı fotoğrafa, “Ben, Betty’nin asistanı Kiersten. Bu özel günde Betty’nin bu fotoğrafını paylaşmak istedim. 20 Aralık 2021’de çekilmişti. Sanırım onu son fotoğraflarından biri. O ışıldayan, güzel ve her zamanki gibi mutluydu. Bugün nazik şeyler yapan ve her gün dünyayı daha iyi bir yer yapan hepinize teşekkürler” notunu yazdı.

NTV'nin aktardığı habere göre; hayranları, Betty White’ın doğum gününü #BettyWhiteChallenge (Betty White Meydan Okuması) etiketiyle, ünlü oyuncunun tercih ettiği hayvan derneklerine 5 dolar bağışladı.

İşte, asistanı tarafından paylaşılan Betty White'ın son fotoğrafı...



ABD BAŞKANI BIDEN: 'BİR KÜLTÜR İKONU'

ABD Başkanı Joe Biden, White'ın hayatını kaybetmesinin ardından sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayarak oyuncuyu "bir kültür ikonu" diye nitelendirmişti.

White'ın ölüm haberinin ardından hayranları, Hollywood'daki Şöhretler Kaldırımı'nda bulunan yıldızına çiçekler ve mumlar koyarak sanatçıyı anmıştı. 17 Ocak 1922’de Illinois’te doğan Betty White, televizyon kariyeri öncesi manken olarak tanınıyordu.