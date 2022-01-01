17 Ocak'ta 100 yaşına girecekti: Ünlü aktris Betty White, yaşamını yitirdi

01 Ocak 2022 Cumartesi, 08:45

Dünyaca ünlü Amerikalı aktris Betty White, yaşamını yitirdi. White'ın ölüm haberini, menajeri ve yakın arkadaşı Jeff Witjas verdi.

Withas yaptığı açıklamada, "Onun sonsuza kadar yaşayacağını düşünmüştüm" ifadelerini kullandı.

17 Ocak 1922’de ABD Illinois’te doğan Betty White, televizyon kariyeri öncesi manken olarak tanınıyordu.

1953'te "Life with Elizabeth" isimli sitkom dizisiyle kariyerine başlayan White, 1954 yılında "The Betty White Show" isimli talk şovunu yapmıştı.

White, 100. yaş gününe 17 gün kala hayatını kaybetti.