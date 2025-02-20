Amerikalı şarkıcı Drake yine şaşırttı: Hamile hayranına para dağıttı

Yayınlanma: 20.02.2025 - 12:30

Güncelleme: 20.02.2025 - 12:30

Dünyaca ünlü Kanadalı rapçi Drake, hayranlarına büyük miktarlarda para dağıtarak sık sık gündeme geliyor. 38 yaşındaki şarkıcı, son olarak Avustralya'nın Sidney kentinde verdiği konserde hayranlarından birine anlamlı bir jestte bulundu.

VIP KOLTUKTA YER VERDİ, 30 BİN DOLAR HEDİYE ETTİ

Konser sırasında kalabalık arasında dikkatini çeken hamile bir hayranı olan Tiana Henderson’ı fark eden Drake, ona VIP koltukta yer vererek büyük bir sürpriz yaptı. Hamile hayranına 30 bin dolar hediye eden ünlü rapçi, hayranlarının ellerindeki pankartları okurken, "20 haftalık hamileyim" yazılı pankartı gözüne çarptı.

"20 HAFTALIK HAMİLE MİSİNİZ?"

Drake, pankartı gören hayranı Tiana Henderson’a "20 haftalık hamile misin?" diye sorarak, aldığı "Evet" yanıtı üzerine Henderson’ı sahneye davet etti. Ardından hayranına 30 bin dolar hediye etti ve konserin kalabalığında unutulmaz bir an yaşattı.

ÖDÜL VERDİĞİ YARIŞMA

Drake, geçtiğimiz aralık ayında da kendisine benzeyen bir kadın hayranına 10 bin dolar ödül vererek yine gündeme gelmişti. Hayranlarına yönelik bu cömert davranışlarıyla bilinen ünlü rapçi, her fırsatta onlara özel sürprizler yaparak takdir topluyor.