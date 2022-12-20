Final maçında Arjantin'e oynayan Drake 1 milyon dolar kaybetti
Kanadalı dünyaca ünlü rapçi Drake, 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin-Fransa arasındaki final maçında 1 milyon dolarlık bahis yaptı. Arjantin'in 90 dakika sonundaki galibiyetine oynayan Drake, 90 dakika 2-2 bitince tüm parasını kaybetti.
2022 Dünya Kupası'nda Arjantin-Fransa arasındaki final maçına büyük bahis oynayan ünlü rapçi Drake, 1 milyon dolar kaybetti.
Independent Türkçe'nin aktardığına göre, Kanadalı rapçi, büyük final gününden kısa süre önce maçı Arjantin'in kazanmasına 1 milyon dolar bahis oynadığını Instagram takipçileriyle paylaşmıştı.
Her ne kadar Arjantin şampiyon olsa da, Drake'in kazanması için maçın 90 dakikada sonuçlanması gerekiyordu. Maçın berabere bitip penaltılara kalmasıyla ünlü rapçi 1 milyon dolarını kaybetti.
Maç 90 dakikada Arjantin'in zaferiyle sonuçlansaydı, ünlü rapçi 2,75 milyon dolar kazanacaktı.
Son aylarda başka spor müsabakalarında da büyük paralarla bahis oynayan ünlü rapçinin şansı yaver gitmemişti. Geçen ay eski UFC şampiyonu Israel Adesanya'ya 2 milyon dolarlık bahis yatıran Drake, maçı Alex Pereira'nın kazanmasıyla parasını kaybetmişti.
Daha önceki futbol maçlarında da Barcelona'nın Real Madrid'i, Arsenal'in de Leeds'i yeneceğine büyük bahis yatıran rapçi, 649 bin dolarından olmuştu.
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