Andra Day, Bradley Cooper’ın yeni filminde rol alacak

Yayınlanma: 17.02.2025 - 10:39

Güncelleme: 17.02.2025 - 10:40

Güçlü vokalleriyle tanınan ve 2021’de Birleşik Devletler, Billie Holiday’e Karşı filmiyle oyunculuğa adım atan Andra Day’in yeni projesi belli oldu.

Altın Küre kazandığı ve En İyi Kadın Oyuncu dalında Oscar’a aday gösterildiği Birleşik Devletler, Billie Holiday’e Karşı filminin ardından Exhibiting Forgiveness ve Kurtuluş gibi yapımlarda rol alan ünlü oyuncu, son olarak Bradley Cooper’ın yeni filmi Is This Thing On? kadrosuna katıldı.

Will Arnett ve Mark Chappell tarafından kaleme alınan film, orta yaş krizi yaşayan ve yaklaşan boşanmasıyla yüzleşen Alex ile Tess’in hikayesini anlatıyor.

Filmin oyuncu kadrosunda Will Arnett, Sean Hayes ve Laura Dern gibi ünlü isimler de yer alıyor.



ANDRA DAY KİMDİR?

Gerçek adı Cassandra Monique Batie olan Andra Day, 30 Aralık 1984'te Edmonds, Washington'da doğdu. Üç yaşında ailesiyle birlikte Güney Kaliforniya'ya taşınan sanatçı, San Diego’nun güneydoğusunda büyüdü. Müzikle genç yaşta tanışan Day, Chula Vista’daki First United Methodist Kilisesi’nde şarkı söylemeye başladı. Beş yaşında dans dersleri almaya başlayan sanatçı, bu alandaki eğitimini 20'li yaşlarına kadar sürdürdü. Sahne sanatlarına ilgisi Valencia Park İlkokulu’nda eğitim gördüğü dönemde gelişti. 12 yaşında Billie Holiday, Ella Fitzgerald ve Dinah Washington gibi caz vokalistleriyle tanışarak müzikal tarzını şekillendirmeye başladı. 2003 yılında San Diego School of Creative and Performing Arts’tan mezun oldu.

Lise sonrası farklı işlerde çalışan Andra Day, 2010 yılında Stevie Wonder’ın eşi Kai Millard tarafından keşfedildi. Wonder, Day’i prodüktör Adrian Gurvitz ile tanıştırdı ve birlikte ilk albümü Cheers to the Fall üzerinde çalıştılar. 2015’te piyasaya çıkan albüm, 2016 Grammy Ödülleri'nde En İyi R&B Albümü dalında aday gösterildi. Albümün en dikkat çeken şarkılarından Rise Up, En İyi R&B Performansı kategorisinde Grammy adaylığı kazandı. Day, 2015 yılında Apple TV reklamında Stevie Wonder ile birlikte yer aldı ve BET Ödülleri, Special Olympics kapanış törenleri ve Essence Music Festival gibi önemli organizasyonlarda sahne aldı.

2021 yılında Andra Day, Lee Daniels’ın yönettiği The United States vs. Billie Holiday filminde Billie Holiday’i canlandırarak oyunculuk kariyerine adım attı. Bu performansıyla En İyi Kadın Oyuncu - Drama dalında Altın Küre Ödülü’nü kazandı ve En İyi Kadın Oyuncu dalında Akademi Ödülü’ne aday gösterildi. Film için hazırlanan soundtrack albümüyle Best Compilation Soundtrack for Visual Media dalında Grammy kazanan Day, Tigress & Tweed şarkısıyla Altın Küre, Critics’ Choice Film Ödülleri ve Black Reel Ödülleri’nde En İyi Orijinal Şarkı dalında aday gösterildi.

Aynı yıl, Amerikan televizyon dizisi We the People için hem şarkı yazarlığı hem de performans sergileyen Day, bu projeyle Children’s and Family Emmy Awards kapsamında Outstanding Short Form Program ödülünü kazandı. Oyunculuk kariyerine hızla devam eden sanatçı, Mo'Nique, Omar Epps ve Glenn Close ile birlikte The Deliverance filminde başrol üstlendi ve Ebony karakterine hayat verdi.

2024 yılında Day, Super Bowl LVIII öncesinde sahne alarak Lift Every Voice and Sing şarkısını seslendirdi. Başarılarına bir yenisini ekleyen sanatçı, son olarak Bradley Cooper’ın yönettiği Is This Thing On? filminin kadrosuna katıldı.