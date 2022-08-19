Steak and Kidney Pie malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Steak and Kidney Pie tarifi...

19 Ağustos 2022 Cuma, 10:20

Steak and Kidney Pie tarifini Türkçe'ye biftek ve böbrek turtası şeklinde çevirebiliriz. Ülkemizde çok aşina olmadığımız bu tat, çok eski bir İngiliz yemeğidir. İngiltere'nin mutfak tarihi içinde önemli bir yer tutar. İşte, Steak and Kidney Pie tarifi...

350 gr kuzu böbrek

700 gr, kuşbaşı

2 yemek kaşığı salça

2 soğan, küp küp doğranmış

2 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kuru erik

1 defne yaprağı

2 çay kaşığı Worcestershire sosu (siz normal şekilde eti marine edebillirsiniz)

2 su bardağı su



2 yemek kaşığı tereyeğı

Hamur için:

500 gram un

250 gram margarin

Tuz, kırmızıbiber

2 kahve fincanı rendelenmiş

kaşar peyniri

4 adet yumurtanın sarısı, su



STEAK AND KİDNEY PİE NASIL YAPILIR?

