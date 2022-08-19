Steak and Kidney Pie malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Steak and Kidney Pie tarifi...
Steak and Kidney Pie, İngiliz mutfağından dünyaya yayılmış popüler bir yemektir. Biftekle böbreğin buluştuğu lezzet, aslında bir tarttır. Bazı tariflerde kolaylık açısından puf böreği kullanılsa da orijinali tart hamurunu hazırlamaktan geçiyor. Peki, Steak and Kidney Pie malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Steak and Kidney Pie kaç kalori?
Steak and Kidney Pie tarifini Türkçe'ye biftek ve böbrek turtası şeklinde çevirebiliriz. Ülkemizde çok aşina olmadığımız bu tat, çok eski bir İngiliz yemeğidir. İngiltere'nin mutfak tarihi içinde önemli bir yer tutar. İşte, Steak and Kidney Pie tarifi...
- 350 gr kuzu böbrek
- 700 gr, kuşbaşı
- 2 yemek kaşığı salça
- 2 soğan, küp küp doğranmış
- 2 çay kaşığı tuz
- 1 çay kaşığı karabiber
- 1 çay kaşığı kuru erik
- 1 defne yaprağı
- 2 çay kaşığı Worcestershire sosu (siz normal şekilde eti marine edebillirsiniz)
- 2 su bardağı su
- 2 yemek kaşığı tereyeğı
Hamur için:
- 500 gram un
- 250 gram margarin
- Tuz, kırmızıbiber
- 2 kahve fincanı rendelenmiş
- kaşar peyniri
- 4 adet yumurtanın sarısı, su
STEAK AND KİDNEY PİE NASIL YAPILIR?
- İç malzemesi için, marine ettiğiniz eti küçük küpler şeklinde kesin. Böbreğin (bir saat kadar hafif tuzlu suda bekletebilirsiniz) dış zarını temizledikten sonra etin büyüklüğünde kesin. Un, tuz ve karabiber karışımıyla birlikte harmanlayın.
- Ardından eti ilave edin. Tereyağını eritip, et ve böbreği bıraktıkları suyu çekene dek soteleyin. Bıraktıkları suyu çekmeden önce soğanları ve salçayı ilave edin.
- 10 dakika daha kısık ateşte pişirin. Daha sonra kuru erik, tuz, defne yaprağı ve karabiberi ekleyin. Kısık ateşte 25 dakika pişirin. Piştikten sonra iç malzemesini ezin. Bu arada hamur malzemelerini yoğurun.
- Hamuru biri daha büyük olacak şekilde iki parçaya ayırın. Büyük olan parçayı tepsinin kenar kısımlarını da kapatacak şekilde açıp, hafifçe yağlanmış tepsiye yerleştirin. Kenar kısımlarını düzeltin.
- Üzerine etli harcı yayın. Tepsinin büyüklüğünde açılmış parçayı ise etli harcın üzerine kapatın. Önceden ısıtılmış orta ısılı fırında 40 dakika pişirin. Sıcak servis yapın.
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