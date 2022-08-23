Bamya çorbası malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Bamya çorbası kaç kalori? Konya usulü bamya çorbası tarifi...

Yüksek vitamin ve mineral deposu olan bamyanın, Konya'nın yöresel tarifiyle buluştuğu bamya çorbası, içerdiği malzemelerle sağlık için de çok faydalı. Peki, bamya çorbası malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Bamya çorbası kaç kalori? Konya usulü bamya çorbası tarifi...

cumhuriyet.com.tr
23 Ağustos 2022 Salı, 10:36
Bamya çorbası malzemeleri nelerdir, nasıl yapılır? Bamya çorbası kaç kalori? Konya usulü bamya çorbası tarifi...
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Konya'nın en önemli yöresel lezzetlerinden bamya çorbası, hafif ve sağlıklı bir tariftir. Hem diyet yapanların hem de damak zevkine önem verenlerin sofralarından eksik etmemesi gereken tarifi sizler için derledik. İşte, orijinal tarifiyle bamya çorbası...

BAMYA ÇORBASI MALZEMELERİ NELERDİR?

  • 50 gr kuru bamya 
  • 250 gr minik doğranmış kuşbaşı dana eti
  • 3 su bardağı et suyu
  • 2 adet orta boy soğan
  • Zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • 2 parça limon tuzu
  • Tuz
  • 2 yemek kaşığı limon suyu

BAMYA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

  • Kuru bamyaları avucunuzda ovalayarak küçük tüylerinden arındırın. Kaynayan suya limon suyunu da ekleyip, bamyaları yumuşayana kadar haşlayın.
  • Soğanların kabuğunu soyup ince ince kıyın. 3 yemek kaşığı zeytinyağ eklediğiniz tencerede soğanı kısık ateşte kavurun.
  • Salça, et ve et suyunu ilave edin. Su kaynadığında bamyaları ekleyin.Tuzla tatlandırın.
  • Limon tuzunu ilave edip 10 dakika daha pişirin. Bekletmeden servis yapın.

BAMYA ÇORBASI KAÇ KALORİ?

Bu yemeğin 100 gramında 17 kcal kalori, ayrıca bamya çorbasının 1 porsiyon yani 270 gramlık miktarında 46 kalori bulunmaktadır. Özellikle diyet yapanlar için oldukça iyi besin değerlerine sahiptir.


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