Ankaralı Turgut'un kızı kardeşlerine isyan etti: 'Seni bu hale getiren evlatların bin beter olsun'

Yayınlanma: 25.11.2024 - 15:41

Güncelleme: 25.11.2024 - 15:41

Ünlü şarkıcı Ankaralı Turgut'un, ağustos ayında yakalandığı kanserle mücadelesine devam ediyor. Ancak, sağlık sorunlarının yanı sıra aile içindeki gerilimler de gündemde.

Tedavi sürecinde durumu kötüleşen ve 20 gün önce Ankara Etlik Şehir Hastanesi'nde entübe edilen şarkıcı, yaşam mücadelesi veriyor.



EVLATLIKTAN REDDETMİŞTİ



Kızı Eylem Boran, babasının tedavisi için toplanan paraların, diğer çocukları tarafından istendiğini öne sürdü. Ankaralı Turgut ise bu durumu sert sözlerle eleştirerek, bazı çocuklarını evlatlıktan reddettiğini açıklamıştı.

Turgut Karataş, daha önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullanmıştı:



"27 senedir benim paramla geçiniyorlar. Baba parasıyla damat besliyoruz! Haydar, Özlem, Hasret hepsi aynı... Ersoy zaten nankörün başı! Toplanan yardım paralarını beni tehdit ederek almak istiyorlar. Bunlar çete olmuş. Hiç helâl para kazanmışlar mı? Helâl para yemişler mi? Herkes bilsin!"







Kızı Eylem Boran ise babasının bu durumdan büyük üzüntü duyduğunu ve psikolojik olarak çöktüğünü belirtti. Bir televizyon programında konuşan Boran, şunları söyledi:



"Babam bu olaylardan sonra içine kapandı, sustu. Durumu çok kötü. Doktorlar 'son' dedi. Psikolojik olarak tamamen bitmişti. Sadece erkek kardeşim gelip özür diledi. Diğer kardeşlerim hâlâ hiçbir adım atmadı. Babam, onlara hakkını helâl etmedi. Son sözleri 'Bittim, uğraşmıyorum' oldu."

Eylem Boran, kardeşlerinin babasını maddi olarak yıprattığını ve yaşadığı stresin hastalığını kötüleştirdiğini savundu. "Babam kahrından öldü" diyen Boran, babasının son haftalarında dahi müzikle uğraştığını, hatta bir hafta önce son şarkısını tamamladığını söyledi.



KARDEŞLERİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Babasının fotoğrafını paylaşan Eylam Boran, "Seni bu hâle koyan evlatların senden bin beter olsun. Ne olur uyan babam. Benim için ne olur uyan" dedi.



