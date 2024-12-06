Kızından açıklama geldi: Ankaralı Turgut'tan kötü haber
Akciğer kanseriyle mücadele eden ve bir aydır entübe olan Ankaralı Turgut'un sağlık durumuyla ilgili kızı açıklama yaptı.
Ünlü sanatçı Turgut Karataş, bilinen adıyla Ankaralı Turgut, geçtiğimiz ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Karataş’ın akciğer kanseri olduğu ve hastalığın karaciğerine sıçradığı öğrenilmişti.
Sağlık durumu giderek kötüleşen 61 yaşındaki sanatçı, 5 Kasım’da Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde entübe edildi. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Karataş’ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.
Turgut Karataş’ın kızı Eylem Boran, duygularını şu sözlerle paylaştı:
"Bugün babamdan iyi haber beklerken, doktor ‘durumu kötüye gidiyor’ dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam, ne olur beni bırakma."
Etiketler: #Ankaralı Turgut
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