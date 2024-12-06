Kızından açıklama geldi: Ankaralı Turgut'tan kötü haber

Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:16

Güncelleme: 06.12.2024 - 10:16

Ünlü sanatçı Turgut Karataş, bilinen adıyla Ankaralı Turgut, geçtiğimiz ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Karataş’ın akciğer kanseri olduğu ve hastalığın karaciğerine sıçradığı öğrenilmişti.

Sağlık durumu giderek kötüleşen 61 yaşındaki sanatçı, 5 Kasım’da Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde entübe edildi. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Karataş’ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Turgut Karataş’ın kızı Eylem Boran, duygularını şu sözlerle paylaştı:



"Bugün babamdan iyi haber beklerken, doktor ‘durumu kötüye gidiyor’ dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam, ne olur beni bırakma."