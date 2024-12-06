Kızından açıklama geldi: Ankaralı Turgut'tan kötü haber

Akciğer kanseriyle mücadele eden ve bir aydır entübe olan Ankaralı Turgut'un sağlık durumuyla ilgili kızı açıklama yaptı.

Kızından açıklama geldi: Ankaralı Turgut'tan kötü haber
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 06.12.2024 - 10:16

Ünlü sanatçı Turgut Karataş, bilinen adıyla Ankaralı Turgut, geçtiğimiz ağustos ayında hastaneye kaldırılmıştı. Karataş’ın akciğer kanseri olduğu ve hastalığın karaciğerine sıçradığı öğrenilmişti.

Sağlık durumu giderek kötüleşen 61 yaşındaki sanatçı, 5 Kasım’da Ankara Etlik Şehir Hastanesi’nde entübe edildi. Yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Karataş’ın sağlık durumuyla ilgili yeni bir açıklama yapıldı.

Turgut Karataş’ın kızı Eylem Boran, duygularını şu sözlerle paylaştı:

"Bugün babamdan iyi haber beklerken, doktor ‘durumu kötüye gidiyor’ dedi. Umutlarım yavaş yavaş tükeniyor. Babam, ne olur beni bırakma."


Etiketler: #Ankaralı Turgut

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