Yayınlanma: 03.10.2023 - 16:24

Güncelleme: 03.10.2023 - 16:24

Pierre Agostini, Ferenc Krausz ve Anne L'Huillier'in "maddedeki elektron dinamiklerini incelemek için attosaniye ışık darbeleri üreten deneysel yöntemler" ile 2023 Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü. Bu gelişmenin ardından Anne L'Huillier'ın kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Anne L'Huillier kimdir, kaç yaşında, nereli? Nobel Fizik Ödülü'nün sahibi Anne L'Huillier'ın ödülleri neler?



ANNE L'HUILLIER KİMDİR?

Anne L'Huillier 16 Ağustos 1958 tarihinde Paris'te dünyaya geldi. İsveç'teki Lund Üniversitesi'nde atom fiziği dalında profesör olarak görev almaktadır. Atomik seviyedeki kimyasal reaksiyonları anlamak için kullanılan, elektronların hareketlerini gerçek zamanlı olarak inceleyen bir attosaniye fizik grubuna liderlik etmektedir. 2023 yılında "maddedeki elektron dinamiklerini incelemek için attosaniye ışık darbeleri üreten deneysel yöntemler" geliştirmesinden dolayı Pierre Agostini ve Anne L'Huillier ile birlikte Nobel Fizik Ödülü'ne layık görüldü.

L'Huillier yüksek lisansını teorik fizik ve matematik alanında yaptı. Doktorasını ise Saclay Nükleer Araştırma Merkezi'ndeki Fransız Alternatif Enerjiler ve Atom Enerjisi Komisyonu'nun Fransız nükleer araştırma departmanında deneysel fizik üzerine yaptı. Tezi, yüksek yoğunluklu lazer alanlarında çoklu iyonlaşma üzerineydi.

ÖDÜLLERİ

Nobel Fizik Ödülü (2023)

BBVA Vakfı Bilginin Sınırları Ödülü (2022)

Carl-Zeiss Araştırma Ödülü (2013)

Blaise Pascal Madalyası (2013)

UNESCO L'Oréal Ödülü (2011)

Julius Springer Ödülü (2003)