Annenin hem beden hem de ruh sağlığını destekliyor: Bebeği uzun dönem emzirmenin anneye 8 yararı

Yayınlanma: 09.09.2024 - 16:19

Güncelleme: 09.09.2024 - 16:19

Emzirme, bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişimi için temel bir beslenme kaynağı olmasının yanı sıra, anneye de birçok fayda sağlar. Uzun dönem emzirmenin (bebeği 6 aydan daha fazla süre boyunca emzirmek) annenin sağlığına olumlu katkıları vardır. Peki, annenin hem beden hem de ruh sağlığını destekleyen davranışlar nelerdir? İşte, bebeği uzun dönem emzirmenin anneye 8 yararı...

BEBEĞİ UZUN DÖNEM EMZİRMENİN ANNEYE 8 YARARI

1. Hormonal denge ve duygusal iyi hali destekler:

Emzirme sırasında vücut, oksitosin adı verilen bir hormon salgılar. Oksitosin, hem süt salgılanmasını tetikler hem de annenin rahatlamasına ve duygusal olarak daha iyi hissetmesine yardımcı olur. Uzun süreli emzirme, bu hormonun düzenli olarak salgılanmasını sağlayarak annenin stres seviyelerini azaltır, depresyon riskini düşürür ve genel olarak duygusal sağlığına katkı sağlar.

2. Rahim toparlanmasını hızlandırır:

Emzirme sırasında salgılanan oksitosin hormonu, rahimin doğum sonrası eski boyutuna dönmesine yardımcı olur. Uzun süreli emzirme, rahimin toparlanma sürecini hızlandırarak doğum sonrası komplikasyonların önlenmesine katkı sağlar. Aynı zamanda kanamayı azaltarak annenin doğum sonrası iyileşmesini hızlandırır.

3. Kilo vermeye yardımcı olur:

Emzirme sürecinde anne vücudu süt üretmek için ekstra enerji harcar. Uzun dönem emziren anneler, emzirmeye devam ettikçe daha fazla kalori yakar ve bu da doğum sonrası kilo kaybına yardımcı olabilir. Emzirmek, vücuttaki yağ depolarını kullanarak annenin kilo kontrolünü destekler.

4. Kanser riskini azaltır:

Araştırmalar, uzun süre emzirmenin özellikle meme ve yumurtalık kanseri riskini azalttığını göstermiştir. Emzirme sırasında vücutta östrojen seviyeleri düşer, bu da hormonlara bağlı bazı kanser türlerinin gelişme riskini azaltabilir. Ayrıca, emzirme meme hücrelerinin düzenli yenilenmesini sağlayarak kanserli hücre oluşumunu engelleyebilir.

5. Osteoporoz riskini azaltır:

Uzun dönem emzirme, kemik sağlığı üzerinde de olumlu etkiler yaratır. Emzirme süresince vücut, ihtiyaç duyulan kalsiyumu karşılamak için kemiklerden kalsiyum çeker. Ancak emzirme sona erdiğinde, kemiklerin kalsiyum depolama yeteneği artar ve kemik yoğunluğu yeniden sağlanır. Bu süreç, annenin ilerleyen yaşlarda osteoporoz riskini azaltır.

6. Kalp sağlığını destekler:

Uzun dönem emziren annelerde kalp-damar hastalıkları riskinin azaldığı görülmüştür. Emzirme, annenin kan basıncını dengeleyerek hipertansiyon riskini düşürür ve kolesterol seviyelerini iyileştirir. Ayrıca, diyabet ve obezite gibi kalp hastalıklarıyla ilişkili durumların gelişme olasılığını da azaltır.

7. Anne ile bebek arasında güçlü bağ kurar:

Uzun süreli emzirme, anne ile bebek arasındaki bağı kuvvetlendirir. Bebek emzirme sırasında annesiyle yakın fiziksel temas kurar ve bu, güven duygusunu geliştirir. Anne ise bebeğiyle daha fazla vakit geçirir, bu da duygusal bağın güçlenmesine yardımcı olur.

8. Adet döngüsünü geciktirir:

Uzun dönem emziren annelerde, adet döngüsü genellikle daha geç başlar. Bu, anne için doğal bir doğum kontrolü yöntemi olabilir ve vücuda doğum sonrası toparlanması için daha fazla zaman tanır. Ayrıca, bu süreç annenin demir kaybını da azaltır ve vücudun doğum sonrası iyileşmesini hızlandırır.