Ariana Grande boşandı, eski eşi Dalton Gomez'e tazminat ödeyecek

Yaklaşık üç yıllık evliliklerini sona erdiren 30 yaşındaki şarkıcı Ariana Grande ile 28 yaşındaki emlak komisyoncusu Dalton Gomez boşanmak, için verdikleri dilekçeden 6 ay sonra resmen boşandılar. Grande, Gomez'e boşanma tazminatı ödeyecek.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.03.2024 - 12:20
Ariana Grande boşandı, eski eşi Dalton Gomez'e tazminat ödeyecek
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Ariana Grande, emlakçı Dalton Gomez ile mutlu birlikteliğini 2021'de nikâh masasına taşımıştı.

Ariana Grande'nin, daha önce alyans takmaması ve 'Wicked' filminin çekimleri nedeniyle ocak ayından beri ayrı yaşamaları, Grande ile Gomez'in birlikteliklerinde sorunlar yaşadığını gözler önüne serdi.

Ariana Grande, Dalton Gomez ile resmiyette boşanmadan önce oyuncu Ethan Slater ile yeni bir ilişki yaşamaya başlamıştı.
Mahkeme belgelerine göre; ikili bir yıldan fazla süre önce ayrılmıştı. Evlilik öncesi bir anlaşmaları vardı, çocukları yoktu ve boşanma önemli bir hukuki ihtilafları yoktu. Bu da boşanmanın mahkeme sisteminde hızlı ve temiz bir şekilde ilerlemesine olanak tanıdı.

Anlaşma şartları, ekim ayında kararlaştırıldı. Boşanma kararının yürürlüğe girmesi için gereken altı ayı beklemeleri yeterli oldu.

Anlaşmaya göre Ariana Grande, Dalton Gomez'e gelecekte nafaka olmaksızın tek seferlik bir milyon 250 bin dolar (40.440.877.507 TL) ödeyecek, Los Angeles'taki evlerinin satışından elde edilen gelirin yarısını ona verecek ve avukatlık ücretleri olarak 25 bin dolara (808.817.5501TL) kadar ödeme yapacak.


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