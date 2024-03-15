Armağan Çağlayan'dan 'zeytinyağı' tepkisi
Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, hayat pahalılığına tepki göstererek zeytinyağı fiyatlarını eleştirdi. Çağlayan, "5 litre zeytinyağı 2 bin 500 TL" dedi.
YouTube yayıncısı ve televizyoncu Armağan Çağlayan hayat pahalılığına tepki gösterdi.
Zeytinyağı fiyatlarını eleştiren Çağlayan "5 litre zeytinyağı 2 bin 500 TL. Tweet bitti" ifadelerini kullandı. Çağlayan'ın gönderisi kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
5 lt zeytinyağ 2500 Tl. Tivit bitti!— Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) March 14, 2024
DAHA ÖNCE DE SESSİZ KALMAMIŞTI
Öte yandan Çağlayan “1 kg Barbun balığına 500 TL verdim. Ama kabahat bende tabii, ayıklamadan önce kilosu kaç lira diye sormadım. Ama 1 kg balık kaç lira olabilir ki? Hem de Ayvalık'ya. Balıklar ayıklanınca almaya gittiğimde satıcı 500 TL deyince, 'Bırak dalga geçmeyi' dedim... Ama dalga geçmiyormuş..” diyerek yine hayat pahalılığına tepki göstermişti.
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