Armağan Çağlayan'dan 'zeytinyağı' tepkisi

Yayınlanma: 15.03.2024 - 15:35

Güncelleme: 15.03.2024 - 15:35

YouTube yayıncısı ve televizyoncu Armağan Çağlayan hayat pahalılığına tepki gösterdi.

Zeytinyağı fiyatlarını eleştiren Çağlayan "5 litre zeytinyağı 2 bin 500 TL. Tweet bitti" ifadelerini kullandı. Çağlayan'ın gönderisi kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

5 lt zeytinyağ 2500 Tl. Tivit bitti! — Armagan Çağlayan (@Armagan_caglaya) March 14, 2024

DAHA ÖNCE DE SESSİZ KALMAMIŞTI

Öte yandan Çağlayan “1 kg Barbun balığına 500 TL verdim. Ama kabahat bende tabii, ayıklamadan önce kilosu kaç lira diye sormadım. Ama 1 kg balık kaç lira olabilir ki? Hem de Ayvalık'ya. Balıklar ayıklanınca almaya gittiğimde satıcı 500 TL deyince, 'Bırak dalga geçmeyi' dedim... Ama dalga geçmiyormuş..” diyerek yine hayat pahalılığına tepki göstermişti.