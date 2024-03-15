Armağan Çağlayan'dan 'zeytinyağı' tepkisi

Ünlü televizyoncu Armağan Çağlayan, hayat pahalılığına tepki göstererek zeytinyağı fiyatlarını eleştirdi. Çağlayan, "5 litre zeytinyağı 2 bin 500 TL" dedi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 15.03.2024 - 15:35
Armağan Çağlayan'dan 'zeytinyağı' tepkisi
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YouTube yayıncısı ve televizyoncu Armağan Çağlayan hayat pahalılığına tepki gösterdi. 

Zeytinyağı fiyatlarını eleştiren Çağlayan "5 litre zeytinyağı 2 bin 500 TL. Tweet bitti" ifadelerini kullandı. Çağlayan'ın gönderisi kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

DAHA ÖNCE DE SESSİZ KALMAMIŞTI

Öte yandan Çağlayan “1 kg Barbun balığına 500 TL verdim. Ama kabahat bende tabii, ayıklamadan önce kilosu kaç lira diye sormadım. Ama 1 kg balık kaç lira olabilir ki? Hem de Ayvalık'ya. Balıklar ayıklanınca almaya gittiğimde satıcı 500 TL deyince, 'Bırak dalga geçmeyi' dedim... Ama dalga geçmiyormuş..” diyerek yine hayat pahalılığına tepki göstermişti. 


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