Aslı Enver kızı ve Elay'ın Londra pozları: 'Eloş’a Londra soğuğu şoku!'
Uzun süredir ekranlardan uzak olan ünlü oyuncu Aslı Enver, eşi Berkin Gökbudak ile Londra'ya gitti. Oyuncu kızı Elay'ın yeni karelerini paylaşmayı ihmal etmedi.
Ünlü oyuncu Aslı Enver, 2022 yılında Berkin Gökbudak ile dünyaevine girmiş, 4 Temmuz 2023’te kızı Elay’ı kucağına alarak annelik sevincini yaşamıştı.
Sosyal medya hesabında eşi ve kızıyla olan anlarını sık sık paylaşan Enver, geçtiğimiz günlerde İspanya’nın başkenti Madrid’e yaptığı ziyaretten kareler paylaşmıştı.
Enver’in yeni durağı ise Londra oldu. 40 yaşındaki oyuncu, kızı Elay’ın Londra’da çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaşarak takipçilerini sevindirdi.
Kızının bir karesine “Eloş’a Londra soğuğu şoku!” notunu ekleyen ünlü isim, samimi paylaşımıyla beğeni topladı.
Aslı Enver’in aile hayatını yansıtan bu paylaşımları, takipçileri tarafından yoğun ilgi görüyor.
Etiketler: #Aslı Enver
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