Yayınlanma: 02.03.2024 - 11:28

Güncelleme: 02.03.2024 - 11:28

Atanur Aydın, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Van İl Emniyet Müdürlüğü görevinden Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü görevine getirildi. Peki, Atanur Aydın kimdir? Kayseri İl Emniyet Müdürü olarak atanan Atanur Aydın kaç yaşında, nereli?

ATANUR AYDIN KİMDİR?

Atanur Aydın, 1973 senesinde Kars'ta dünyaya geldi. 48 yaşındaki Atanur Aydın, evli ve iki çocuk babasıdır. 1994 senesinde Polis Akademisi'nden mezun olan Aydın, ilk olarak Komiser Yardımcısı rütbesiyle meslek hayatına başlamıştır.

Evli ve iki çocuk babası olan Atanur Aydın sırasıyla Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Artvin İl Emniyet Müdürlüğü, Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü, Ayrıca Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Teftiş Kurulu Başkanlığında değişik birimlerde ve çeşitli rütbelerde görev aldı.