Atatürk'ü canlandıracak olan Aras Bulut İynemli'nin yeni imajı, sosyal medyada gündem oldu
Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamını tüm dünyada aynı anda ekrana taşıyacak olan 'Atatürk' dizisinde Mustafa Kemal'i canlandıracak ünlü oyuncu Aras Bulut İynemli, yepyeni imajıyla sosyal medyanın gündemine oturdu.
Geçen aylarda Türkiye'de yayın hayatına başlayan Disney Plus, Türk yapımı dizileriyle oldukça ses getirdi. En çok konuşulanlar arasında ise özellikle başrolünde Aras Bulut İynemli'nin oynayacağı Atatürk dizisi yer alıyor.
KADRODA DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER VAR
Yer aldığı her projede adından başarıyla söz ettiren İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı dizinin kadrosunda, Emma Watson, Mehmet Günsür, Songül Öden ve Sarp Akkaya gibi isimler de yer alıyor.
YENİ İMAJI GÜNDEM OLDU
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıracak olan İynemli'nin dizi için değiştirdiği imajı sosyal medyada bomba etkisi yarattı.
İmajını gizlemeye çalışan oyuncunun, yüzü olduğu reklam filminde sarıya boyadığı bıyıkları dikkatlerden kaçmadı.
İşte ünlü oyuncunun yeni imajı...
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