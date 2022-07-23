Avcı Kebabı malzemeleri nelerdir? Avcı Kebabı nasıl yapılır? Avcı Kebabı kaç kalori?
Damaklarda iz bırakan eşsiz lezzetlerden biri olan avcı kebabı, Türk mutfağının en özel tarifleri arasında yer alıyor. Hemen herkesin çok sevdiği bu eşsiz lezzeti siz de evinizde hazırlayabilirsiniz. İşte, Avcı Kebabı malzemeleri nelerdir? Avcı Kebabı nasıl yapılır? Avcı Kebabı kaç kalori?
Zengin Türk mutfağının sağlıklı ve doyurucu lezzetlerinden biri olan Avcı Kebabı, zengin besin değeri içeren malzemeleriyle oldukça seviliyor. Köfteli Avcı Kebabı tarifi lezzetli olduğu kadar pratikte. İşte Avcı Kebabının tarifi....
AVCI KEBABI MALZEMELERİ
Köfte harcı için;
- 300 gr kıyma
- 2 yemek kaşığı galeta unu
- 1 orta boy soğan rendesi
- 1 tatlı kaşığı köfte baharatı
- Tuz, karabiber
Sebzeler için;
- 2 adet orta boy patates
- 2 adet havuç
- 2 adet yeşil biber
- 2 adet kapya kırmızı biber
- 10 tane arpacık soğan
Kızartmak için;
- 1 çay bardağı sıvı yağ
Üzerine;
- 1 kase bezelye konservesi
Sosu İçin;
- 2 yemek kaşığı sıvı yağ
- 5 yemek kaşığı domates sosu
- 1 yemek kaşığı domates salçası
- Yarım yemek kaşığı biber salçası
- 1 buçuk su bardağı sıcak su (300ml)
- 1 çay kaşığı pul biber
- 1 dolu çay kaşığı tuz
AVCI KEBABI NASIL YAPILIR?
- Öncelikle köfte malzemelerinin hepsini bir kaba alalım, köftemizi güzelce yoğuralım.
- Misket şeklinde köfteleri yuvarlayalım bir kenara alalım.
- Daha sonra patatesleri küp küp doğrayalım.
- Patatesleri ,havuçları ,biberleri doğradıktan sonra sıvı yağ koyduğumuz tavada tüm sebzeleri kızartalım.
- Köfteleri de hafif kızartalım
- Arpacık soğanı da soteleyelim.
- En son yemeğin sosu için salçamızı ve diğer malzemeleri bir sos tenceresine alalım.
- Sıcak suyuda ilave edip 2 dakika kaynattıktan sonra ocaktan alalım.
- Fırın kabına kızarttığımız tüm malzemeleri dizelim.
- Bir kase konserve bezelyeyi de ekleyelim.
- En son sosu üzerine dökelim ve 180 derece alt-üst ayar fırında yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirelim.
- Pişen yemeği sıcak sıcak servis yapalım.
AVCI KEBABI KAÇ KALORİ?
Avcı Kebabı'nın 1 porsiyonu ise 489.4 gram olup 435.9 kalori içermektedir. Bu yemek Protein, C Vitamini, Demir yönünden zengindir. 2000 Kalorilik diyet temel alındığında, bir porsiyonu günlük protein ihtiyacının %57.0, günlük C vitamini ihtiyacının %53.3 ve günlük demir ihtiyacının %34.2'sini karşılar.
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