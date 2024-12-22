Bağırsak kanserinde küresel salgın: Gençlerde korkutucu artış gözlemlendi

Son yıllarda 50 yaş altındaki bireylerde bağırsak kanseri vakaları hızla artıyor. Bu artışın, Batı tarzı yaşam biçiminden çevresel faktörlere kadar birçok nedene bağlı olabileceği düşünülüyor.

Bağırsak kanserinde küresel salgın: Gençlerde korkutucu artış gözlemlendi
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.12.2024 - 13:03

Bağırsak kanseri, son birkaç on yılda 50 yaş altındaki bireyler arasında dünya genelinde yükselişe geçti. Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Avustralya ve Birleşik Krallık gibi Batı ülkelerinde uzun süredir dikkat çeken bu eğilim, Japonya ve Türkiye gibi Batı dışı ülkelerde de gözlemleniyor.

BAĞIRSAK KANSERİ 27 ÜLKEDE ARTIŞ GÖSTERDİ

Amerikan Kanser Derneği’nden Hyuna Sung ve ekibi, 1975 ile 2017 yılları arasında Dünya Sağlık Örgütü’nün veritabanından alınan verileri inceleyerek, 50 ülke ve bölgedeki bağırsak kanseri oranlarını değerlendirdi. Araştırmaya göre, 25-49 yaş arasındaki bireylerde bağırsak kanseri vakalarının arttığı 27 ülke tespit edildi. Bu ülkeler arasında Batı dışı bölgelerden Japonya ve Türkiye gibi ülkeler de yer alıyor.

Batı ülkelerindeki yüksek et ve işlenmiş gıda tüketimi gibi yaşam tarzı faktörlerinin bu artışta etkili olabileceği düşünülse de, araştırmalar bunun tek neden olmayabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, çevresel kirlilik gibi diğer etkenlerin de dikkate alınması gerektiğini belirtiyor.

YÜKSEK GELİŞMİŞLİK DÜZEYİ ETKEN OLABİLİR

Araştırmaya dahil edilen ülkelerin tamamı, Birleşmiş Milletler İnsan Gelişmişlik Endeksi’nde yüksek veya çok yüksek sıralamalara sahip. Ayrıca, ülkelerin büyük çoğunluğu Dünya Bankası tarafından yüksek gelirli ülkeler olarak sınıflandırılıyor. Bu durum, ekonomik gelişimin ve Batılı yaşam tarzlarının bağırsak kanseri vakalarındaki artışta rol oynayabileceği ihtimalini güçlendiriyor. Örneğin, Japonya'da kişi başına düşen et tüketimi 1961 ile 2021 yılları arasında yedi kat artış gösterdi.


Etiketler: #Bağırsak kanseri #Bağırsak #Araştırma #Batı

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