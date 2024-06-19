Bağırsak ve kalp sağlığınıza iyi gelen mucize meyve

Yayınlanma: 19.06.2024 - 15:26

Güncelleme: 19.06.2024 - 15:26

Dünyada 3.000'den fazla çeşidi bulunan ve her yıl bolca üretilen armut, sandığınızdan çok daha faydalı bir meyve. Uzmanlar, armutların besin değeri açısından yoğun olduğunu belirtiyor. İşte armutun şaşırtıcı sağlık faydaları...

1. Yüksek Lif Oranı

Armut, lif bakımından oldukça zengindir. Orta boy bir armut, 5,5 gram lif içererek günlük ihtiyacın yaklaşık yüzde 20'sini karşılıyor. Lif, bağırsak sağlığını destekler, dışkıyı yumuşatır ve kabızlıkla mücadele eder.

2. Kalp Sağlığını Destekler

Armut, lif içeriği sayesinde kalp sağlığını korur. 2022'de yapılan bir araştırmaya göre, yüksek lif tüketimi, kalp krizi ve felç riskini azaltabilir. Ayrıca, armuttaki prosiyanidinler ve kuersetin gibi antioksidanlar, kötü kolesterolü düşürerek kalp hastalığı riskini azaltır.

3. Tip 2 Diyabet Riskini Azaltır

Lif bakımından zengin, glisemik indeksi düşük ve antosiyanin içeren armutlar, kan şekerinin yükselmesini önler. 2012'de yapılan bir araştırmaya göre, kırmızı armut gibi antosiyanin bakımından zengin meyveler, tip 2 diyabet riskini yüzde 23'e kadar azaltabilir.

4. Zengin Antioksidan Kaynağı

C vitamini, K vitamini, kuersetin ve antosiyanin gibi antioksidanlar içeren armutlar, vücudu serbest radikallerden korur. Antioksidanlar, kronik hastalık ve ölüm riskini azaltmada önemli rol oynar.

5. Anti-Enflamatuar Özellikler

Armuttaki flavonoidler, enflamasyonu azaltarak tip 2 diyabet ve kalp hastalığı gibi enflamatuar hastalıkların riskini düşürür.

6. Sağlıklı Bağırsak Mikrobiyomunu Destekler

Armutlar, bağırsaktaki "iyi" bakteriler için besin kaynağı olan prebiyotikler içerir. Sağlıklı bir bağırsak mikrobiyomu, sindirim sisteminin yanı sıra bağışıklık sistemine de fayda sağlar.