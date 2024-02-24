Bağırsaklarınızı makine gibi çalıştıracak: Yoğurda bir kaşık koymanız yeterli oluyor

Bu pratik yöntem, yoğurdun içerdiği probiyotiklerle karışarak bağırsak sağlığını destekleyerek sindirim sisteminizi makine gibi çalışmasını sağlayacak...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.02.2024 - 12:17
Bağırsaklarınızı makine gibi çalıştıracak: Yoğurda bir kaşık koymanız yeterli oluyor
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Sağlıklı bir sindirim sistemi, genel sağlığımızın temel taşlarından biridir. Ancak, modern yaşam tarzı ve beslenme alışkanlıkları bazen sindirim sorunlarına yol açabilir. Neyse ki, doğanın bize sunduğu basit bir çözüm var. Yoğurda bir kaşık kattığınızda bağırsaklarınız makine gibi olacak...

CHİA TOHUMU NEDİR?

Chia tohumu, orta ve güney Meksika'ya özgü, adaçayı bitkileri cinsine ait olan Salvia Hispanica bitkisinin minik, siyah veya beyaz tohumlarıdır. Bol miktarda lif ve omega-3 yağ asidi içermektedir. Çoğu bitkisel besinin aksine, chia tohumları dokuz amino asidin tamamını içerir ve bu da onları bitki bazlı iyi bir tam protein kaynağı yapmaktadır. 100 gram chia tohumunun 34 gramını lifler, 16 gramdan fazlasını yüksek kaliteli proteinler oluşturmaktadır. Yüksek lif oranıyla sindirime yardımcıdır ve tohumlar şişerek kalıcı bir tokluk hissi sağlayabilmektedir.

YOĞURTLA KARIŞINCA BAĞIRSAKLARI MAKİNE YAPIYOR

Birçok faydası olan Chia tohumunun yoğurtla karışması, en fazla sindirim sistemi sağlığına olumlu etkisi oluyor. Yoğurtla karışan Chia tohumu, yüksek lif oranıyla kabızlığı önler. Lif, özellikle sindirim sistemi sağlığı için önemlidir. Chia tohumu dışkıyı yumuşatmaya yardımcı olur ayrıca dışkıya hacim katarak bağırsaklardan geçişini daha kolay ve hızlı hale getirir. Lif alımının yanında mutlaka bol su tüketilmelidir. Chia tohumu, klorojenik asit, kafeik asit, kuersetin ve kamferol olmak üzere antioksidan özelliğe sahip fenolik bileşen içermektedir. 


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