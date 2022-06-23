Balkan Ninnisi dizisi konusu nedir? Balkan Ninnisi dizisi oyuncuları kimler? Balkan Ninnisi dizisi nerede çekiliyor?

23 Haziran 2022 Perşembe, 23:44

Balkan Ninnisi dizisi, oyuncu kadrosunda Erdal Özyağcılar, Özlem Türkad, Emre Bey ve Merih Öztürk'ün bulunduğu yeni dizi. Balkan Ninnisi dizisi yayımlandığı ilk bölümüyle son dönemin en dikkat çeken dizisi haline geldi. Peki Balkan Ninnisi konusu nedir? Balkan Ninnisi dizisi hangi gün yayımlanıyor? Balkan Ninnisi dizisi saat kaçta başlıyor? İşte Balkan Ninnisi hakkında tüm ayrıntılar...

BALKAN NİNNİSİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Farklı milletlere mensup iki gencin sevdaları için verdiği mücadelenin anlatıldığı dizide yolları keşisen iki ailenin ve birbirilerini çok seven iki gencin yaşamlarından kesitler ekrana getiren Balkan Ninnisi dizisi ilk bölümüyle 21 Haziran Salı akşamı saat 20.00’de TRT 1 ekranlarında izleyiciyle buluştu.

Balkan Ninnisi, tam 600 yıl Osmanlı şehri olarak kalmış, bir tarafında Türk ve Arnavutların diğer yanında Makedonların yaşamlarını sürdürdüğü Üsküp’te, farklı milletlere mensup iki gencin, sevdaları uğruna imkansızı başarmak için verdikleri mücadelenin öyküsünü anlatıyor.

BALKAN NİNNİSİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Çekimlerine mayıs ayında Üsküp’te başlanan, tanıtımları büyük ilgi gören dizi hem etkileyici, eğlenceli hikayesi hem de usta oyuncu kadrosunun müthiş performanslarıyla büyük ilgi çekti. Köfteci Süleyman ve eğlenceli ailesini izleyiciler çok sevdi.

Sanat dünyasının usta isimleri Erdal Özyağcılar ve Özlem Türkad’ın, başrolleri Emre Bey ve Merih Öztürk’le paylaştığı dizide, Hakan Boyav, Can Kolukısa, Suzan Akbelge, Sarp Bozkurt, Gözde Çığacı, Deniz Gürkan, Emine Halil, Burak Rahman, Süleyman Kara, Kaan Turgut, Bennu Şahin ve Erman Saban rol alıyor.

Önceden hayatları kesişen, kaderin cilvesi olarak tarihi bir konakta buluşan Türk ve Makedon aileler ile birbirini ölesiye seven iki gencin yaşamlarından kesitleri ekranlara yansıtan Balkan Ninnisi'nin yönetmenliğini Doğan Ümit Karaca ve Volkan Kapkın üstleniyor.

Senaryosunu Uğur Uzunok, Nurullah Sevimli, Abdülhamid Işık ve Esma Koç’un kaleme aldığı Balkan Ninnisi, yüzyıllardır nesilden nesile geçen ve çok sevilen Balkan ezgileriyle Türk eserlerini aynı potada buluşturuyor. Dizi, müzikleriyle de ilgi odağı olacak. Balkan Ninnisi'nin müziklerini Alper Atakan yapıyor.

BALKAN NİNNİSİ 1. BÖLÜM KONUSU NEDİR?

Taş Köprü’nün ayırdığı, bir tarafta Türklerin diğer tarafta ise Makedonların yaşadığı Üsküp’te, yapılan iki düğün de iki ayrı milletin renkli kültürel geleneklerini yansıtıyor. Balkan müzikleri eşliğinde geleneksel dansların yapıldığı bu güzel düğünlerde herkes çok mutludur, kuş sütü eksik olan görkemli sofralarda yenilir içilir, danslar edilir, türküler söylenir. Ancak her iki düğünde de yüzü gülmeyen iki kişi vardır. Makedon gelin ve Türk damat, düğünden yavaş yavaş uzaklaşır ve Taş Köprü’ye yönelir… Onları meraklı gözlerle izleyen annelerin yürek acısı ise yüzlerine yansımıştır…

BALKAN NİNNİSİ OYUNCULARI

* Erdal Özyağcılar

* Özlem Türkad

* Emre Bey

* Merih Öztürk

* Hakan Boyav

* Can Kolukısa

* Suzan Akbelge

* Sarp Bozkurt

* Gözde Çığacı

* Deniz Gürkan

* Emine Halil

* Burak Rahman

* Süleyman Kara

* Kaan Turgut

* Erman Saban

BALKAN NİNNİSİ NE ZAMAN, HANGİ GÜN, SAAT KAÇTA?

Balkan Ninnisi, 21 Haziran Salı günü saat 20:00'de TRT 1'de ekranlara geldi.