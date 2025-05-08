Balkondan düşerek ölen Liam Payne'in serveti ortaya çıktı!

Yayınlanma: 08.05.2025 - 16:37

Güncelleme: 08.05.2025 - 16:37

İngiliz pop müzik grubu One Direction'ın eski üyelerinden Liam Payne, geçen yıl ekim ayında Arjantin'de kaldığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. 31 yaşındaki şarkıcının trajik ölümünün ardından serveti ve miras durumu netlik kazandı.

24 MİLYON STERLİNLİK SERVET BIRAKTI

Payne'in, Buenos Aires’teki otelin üçüncü katından düşerek yaşamını yitirmesinin ardından ortaya çıkan resmi belgelere göre şarkıcı, yaklaşık 24,3 milyon sterlinlik bir servet bıraktı. Brüt serveti 28,6 milyon sterlin olan Payne’in borçlar ve masraflar düşüldüğünde geriye kalan serveti 24 milyon sterlin civarında oldu.

VASİYETİ BULUNAMADI, MİRAS YÖNETİCİLERİ ATANDI

Payne’in herhangi bir vasiyet bırakmadığı belirlendi. İngiltere yasalarına göre vasiyet olmadığı durumlarda, miras doğrudan yasal eşe ya da çocuğa devrediliyor. Payne hiçbir zaman evlenmedi ancak şarkıcı Cheryl ile olan ilişkisinden 8 yaşında Bear adında bir oğlu bulunuyor.

Mirasın yasal yöneticileri olarak, Payne’in eski sevgilisi Cheryl ve müzik endüstrisi avukatı Richard Bray atandı. İkilinin şu an için sınırlı yetkilere sahip olduğu ve servetin henüz dağıtılamadığı belirtildi.

NE OLMUŞTU?

One Direction grubunun eski solisti Liam Payne, 16 Ekim 2024’te Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te konakladığı otelin balkonundan düşerek hayatını kaybetmişti. Olay sonrası yapılan soruşturmada, otel odasında kaotik bir ortam olduğu, kırılmış televizyon ekranı ve dağınıklık dikkat çekmişti.

Otopsi raporuna göre, Payne düşmeden önce "yarı veya tam baygın" haldeydi ve vücudunda 25 farklı yara tespit edildi. Toksikoloji raporunda şarkıcının kanında kokain bulunduğu bildirildi. Olay, “şüpheli ölüm” olarak kayıtlara geçti.

Savcılık, Payne’in ölümünün madde bağımlılığına bağlı bir kriz sonucu gerçekleştiğini değerlendirirken, olay sırasında şarkıcının yalnız olduğu tespit edildi. Otel müdürünün olaydan kısa süre önce 911’i arayarak Payne’in saldırgan ve madde etkisi altında olduğunu bildirdiği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan beş kişiden üçü hakkında suçlamalar düşürüldü.