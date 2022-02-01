Barış Manço kendi yaptırdığı okulda anıldı

Çocukların 'Barış Ağabeyi', usta sanatçı Barış Manço, ölümünün 23. yılında ailesi ve sevenleri tarafından Türkiye'nin dört bir yanında anılıyor. Türk müziğine yaptığı eşsiz katkılarla efsaneye dönüşen Barış Manço için bugün kendi yaptırdığı Barış Manço Ortaokulunda özel bir program organize edildi. Programda Manço’nun efsanevi programı 'Adam Olacak Çocuk' canlandırıldı.

DHA
01 Şubat 2022 Salı, 15:32
Barış Manço kendi yaptırdığı okulda anıldı
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Anadolu rock ve pop müziğinin önde gelen isimlerinden, besteci, TV programcısı Barış Manço, ölümünün 23’üncü yıl dönümünde, kendi yaptırdığı Barış Manço Ortaokulu’nda özel bir programla anıldı.

Manço’nun Tuzla’nın Mimar Sinan Mahallesi’nde yaptırdığı Barış Manço Ortaokulu’nda gerçekleştirilen programda Barış Manço’nun efsanevi programı Adam Olacak Çocuk canlandırıldı.

Tuzla Belediyesi Gençlik Merkezi’nde tiyatro öğretmeni olan Muhammed Atalay’ın Barış Manço olduğu programda, Barış Manço Ortaokulu ve Bilgi Evleri öğrencileri, Manço’nun unutulmaz şarkılarını söyledi. Yaklaşık 50 dakika süren programın tamamı Tuzla Belediyesi’nin sosyal medya hesaplarında yayınlandı.

O anlar izleyiciler tarafından ilgi gördü.


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