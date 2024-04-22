Yayınlanma: 22.04.2024 - 10:18

Güncelleme: 22.04.2024 - 10:18

Limon, tazeleyici kokusuyla bilinir ve çeşitli tedavi edici özelliklere sahiptir. C vitamini bakımından zengin olmasıyla bilinen limonun kokusu sadece canlandırıcı değil, aynı zamanda sağlık açısından da faydalıdır. Pek çok araştırmacı, yatağınızın yanında bir limon dilimi tutmanın bazı sağlık yararları olduğunu kanıtladı. Peki, dilimlenmiş limonu yatağınızın yanında bulundurmanın ne gibi yararları vardır? İşte baş ucunuza limon koymanızın 10 faydası...

BAŞ UCUNA LİMON KOYMANIN 8 FAYDASI

1. Kan basıncınızı düşürür:

Limon, kan basıncını düşürmeye yardımcı olabilir. Özellikle kronik yüksek tansiyon sorunları olanlar için limon tüketmek faydalı olabilir.

2. Rahatlar ve derinlemesine uyursunuz:

Uykusuzluk çekiyorsanız, başucunuza bir parça limon koymayı deneyin. Limonun ferahlatıcı kokusu sizi rahatlatacak ve daha iyi uyumanıza yardımcı olabilir.

3. Odaklanmanızı artırır:

Japon bilim adamlarına göre limonun aromasını her gün içine çekmek kişinin gün içinde yaptığı işlere daha fazla konsantre olmasını sağlıyor. Zira limonun bilişsel aktiviteleri ve belleği güçlendirme gibi faydaları var.

4. Depresyon ve anksiyete bozukluğuna iyi gelir:

Ne yaparsanız yapın depresyondan çıkamıyor, kendinizi sürekli kötü ve mutsuz hissediyorsanız bir de odanızda limonla uyumayı deneyin. Zira limon kokusunun kişinin ruh halini olumlu şekilde etkilediği ve depresyon ve anksiyete bozukluğunun tedavisinde kullanıldığı kanıtlanmış bir gerçektir.

5. Odanın havasını bakterilerden arındırır:

Aromasıyla kişinin bedensel ve ruhsal sağlığına olumlu etki etmekle kalmayan limon aynı zamanda bulunduğu odadaki bakterileri havadan temizliyor. Ona en doğal hava spreyi desek yanlış olmaz, çünkü limon bulundurduğunuz odanın havasını daha taze hissetmeye başlayacaksınız.

6. daha iy nefes almanızı sağlar:

Uyumaya çalıştığınızda bir de burnunuz tıkanıyorsa Antioksidan ve antibakteriyel olan limonun burun deliklerinizden içeri girmesine izin verin.

7. Böcekleri uzaklaştırır:

ivrisineğin kulağınızın etrafında dolaşmasından veya gece boyu sinekler tarafından ısırılmaktan bıktıysanız bu haber tam da size göre... Limon, sivrisineklerin sevmediği bir şey. Ayrıca limon her tür böceği öldürür. Bu dilimler onları diğer odanın gerisinde tutar.

8. Dinlenmiş olarak uyanmanıza yardımcı olur:

Limonun aroması sinir sisteminizi sakinleştirme etkisine sahip. Böylelikle endişelerinizi azaltarak zor bir gün sonrası yaşadığınız tüm stresi bünyenizden atmanızı sağlıyor. Eğer uyurken yanı başınızda bir limon bulundurursanız sabahları daha mutlu ve daha enerjik uyanacağınızdan emin olabilirsiniz.

9. Hava kalitesini artırır:

Limon sadece etrafın güzel kokmasını sağlamıyor aynı zamanda havayı arındırıyor. Çok güçlüdür, hatta bir odadan boya kokusunu çabucak çıkarmak için limon kullanabilirsiniz.

10. Gerginliği ve stresi alır:

Yatakta dönüp durmanıza yol açan stres ve anksiyete gibi durumlar uyumanızı güçleştirir. Komodin üzerindeki limon ise sizi sakinleştirir. Araştırmaya göre; narenciye kokusu kişinin beyin dalgalarını ve duygularını rahatlatıyor.