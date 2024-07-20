Basınçlı havayla arkadaşının rektumunu patlattı, şakaydı dedi

Yayınlanma: 20.07.2024 - 15:12

Güncelleme: 20.07.2024 - 15:12

Hindistan’ın doğusunda yer alan ve Asya’nın silikon vadisi olarak adlandırılan Bangalur şehrinde kurye olarak çalışan 24 yaşındaki Yogesh Ramajinappa, motorunu yıkatmak için gittiği 23 yaşındaki oto temizlemeci arkadaşı Murali tarafından vücuduna pompalanan hava basıncı nedeniyle, kalın bağırsağının yırtılması sonucunda hayatını kaybetti.

MOTORUNU YIKATMAYA GİTMİŞTİ

24 yaşındaki genç, motosikletini yıkatmak üzere arkadaşı Murali'nin çalıştığı CNS Bisiklet Servis Merkezine gitmişti.

Polis raporunda, ikilinin motosikleti yıkamayı bitirdikten sonra, bisikletleri yıkamak için kullanılan elektrikli kurutma makinesiyle oynamaya başladıkları, Murali'nin basınçlı hava pompasını önce Yogesh'in yüzüne, sonra da arkasına doğrulttuğu belirtildi.

Şaka sırasında makinenin Yogesh’in rektumuna girdiği ve rektumun sıcak hava ile dolduğu, bunun sonucunda Yogesh'in anüsünden vücuduna sıcak hava pompalanarak karnının şişmesine ve sonra patlamasına neden oldu.

Yogesh, karnından ciddi şekilde yaralandı ve bilinci kapalı bir şekilde yere yığıldı. Murali ve orada bulunan diğer arkadaşları onu hemen hastaneye götürdü.

Doktorlar, yüksek basınç nedeniyle bağırsaklarda büyük hasar meydana geldiğini ve acil ameliyata alınması gerektiğini tespit etti.

Ne yazık ki Yogesh’in durumu salı günü kötüleşti ve daha ileri tedavi için özel bir hastaneye nakledildi. Trajik bir şekilde Yogesh tedaviye yanıt vermedi ve çarşamba sabahı 9.30 sularında hastanede hayatını kaybetti.

KASITLI OLARAK YAPTIĞINI REDDETTİ

Murali pompayı Yogish'in rektumuna kasıtlı olarak yerleştirdiğini reddetti.

Üst düzey bir polis memuru, Times of India'ya şunları söyledi: "Murali'yi çarşamba günü gözaltına aldık. Sorgulama sırasında Murali boruyu Yogesh'in anüsüne yaklaştırmadığını iddia etti. Boruyu dizinin üstünde tutuyordu ve anüsünü yırtacağını bilmiyordu."

Murali, olaydan bu yana cezaevinde gözaltında tutuluyor ve hakkında bir dava açıldı. Bu dava, Hindistan Ceza Kanunu'nun 'kusurlu cinayet' ile ilgili 304. bölümü kapsamında görülecek.

Polis raporlarına göre Yogesh aslen Bangalur’un kuzeyinde yer alan Vijayapura şehrinde yaşıyordu. Şehirde, kurye olarak çalışıyordu ve büyükannesiyle birlikte Kuzey Bangalur’da Thanisandra mahallesinde yaşıyordu.