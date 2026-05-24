Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bayram sofralarında hafif hissetmenin sırrı: Kurban Bayramı'nda mideyi yormadan beslenmenin 8 yolu

Bayram sofralarında hafif hissetmenin sırrı: Kurban Bayramı'nda mideyi yormadan beslenmenin 8 yolu

24.05.2026 20:13:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Bayram sofralarında hafif hissetmenin sırrı: Kurban Bayramı'nda mideyi yormadan beslenmenin 8 yolu

Kurban Bayramı’nda artan et tüketimi ve yoğun sofralar, sindirim sistemini zorlayabiliyor. Ancak doğru beslenme alışkanlıklarıyla hem bayram keyfi yaşamak hem de sağlığı korumak mümkündür. İşte Kurban Bayramı'nda mideyi yormadan beslenmenin 8 yolu...
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Kurban Bayramı, zengin sofraların kurulduğu, et tüketiminin arttığı ve beslenme düzeninin değiştiği özel dönemlerden biridir. Bu süreçte yapılan bazı beslenme hataları ise mide rahatsızlıkları, sindirim problemleri ve kilo artışı gibi sonuçlara yol açabilir. Peki, bayram sofralarında sağlıklı beslenme nasıl olmalı? İşte Kurban Bayramı'nda mideyi yormadan beslenmenin 8 yolu...

Image

KURBAN BAYRAMI'NDA MİDEYİ YORMADAN BESLENMENİN 8 YOLU

1. Eti dinlendirmeden tüketmeyin

Yeni kesilen etler sert yapıda olabilir ve sindirimi zorlaştırabilir. Bu nedenle etin en az 12–24 saat dinlendirilmesi önerilir. Dinlenmiş et, hem daha yumuşak olur hem de sindirim sistemi tarafından daha kolay işlenir.

2. Porsiyon kontrolüne dikkat edin

Bayram sofralarında aşırı et tüketimi mideyi zorlayabilir. Günlük tüketimde porsiyon kontrolü yapmak, sindirim sisteminin daha dengeli çalışmasına yardımcı olur. Etin yanında sebze ve lifli gıdalara da yer verilmelidir.

3. Haşlama ve ızgara yöntemlerini tercih edin

Kızartma yerine haşlama, ızgara veya fırınlama yöntemleri daha sağlıklı seçeneklerdir. Bu pişirme yöntemleri, yağ oranını azaltarak kalp ve damar sağlığını destekler.

4. Sebze ve lif tüketimini artırın

Et ağırlıklı beslenmede lif tüketimi azalabilir. Bu durum sindirim problemlerine yol açabilir. Salata, sebze yemekleri ve tam tahıllar tüketmek sindirimi kolaylaştırır ve bağırsak sağlığını destekler.

Image

5. Su tüketimini ihmal etmeyin

Bayram döneminde çay ve kahve tüketimi artarken su içme oranı düşebilir. Oysa su, sindirim sisteminin düzgün çalışması için oldukça önemlidir. Gün boyunca düzenli su içmek vücut dengesini korur.

6. Tatlı tüketiminde ölçülü olun

Bayramlarda şerbetli tatlıların tüketimi artar. Ancak aşırı şeker tüketimi hem kan şekerini yükseltebilir hem de sindirim sistemini zorlayabilir. Daha hafif sütlü tatlılar tercih edilebilir.

7. Ağır öğünlerden kaçının

Tek öğünde çok fazla yemek yemek mideyi yorabilir. Öğünleri bölerek ve yavaş yiyerek sindirimi kolaylaştırmak mümkündür. Yavaş yemek aynı zamanda tokluk hissini artırır.

8. Hareketi ihmal etmeyin

Bayram sürecinde yapılan ziyaretler ve uzun oturmalar fiziksel aktiviteyi azaltabilir. Yemek sonrası kısa yürüyüşler sindirimi destekler ve kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur.

İlgili Konular: #Kurban Bayramı #sağlıklı beslenme #sofra

İlgili Haberler

Masum bir cilt sorunu değil: Eskiden ileri yaş hastalığıydı, artık gençleri de etkiliyor
Masum bir cilt sorunu değil: Eskiden ileri yaş hastalığıydı, artık gençleri de etkiliyor Basit bir cilt rahatsızlığı gibi başlayan zona, şiddetli ağrılara ve uzun süren sinir problemlerine yol açabiliyor. Uzmanlar erken teşhisin hayati önem taşıdığı konusunda uyarıyor.
Japonların yeni fitness sırrı: Aralıklı yürüyüş tekniği nedir?
Japonların yeni fitness sırrı: Aralıklı yürüyüş tekniği nedir? Sosyal medyada ve sağlık dünyasında hızla yayılan “Japon yürüyüş tekniği”, kısa süreli tempolu ve yavaş yürüyüşün dönüşümlü uygulanmasına dayanıyor. “Aralıklı yürüyüş” olarak da bilinen yöntem, kondisyonu artırması ve yağ yakımını desteklemesiyle dikkat çekiyor.
Bilim dünyasını sarsan keşif: Down sendromunun en eski izi bulundu
Bilim dünyasını sarsan keşif: Down sendromunun en eski izi bulundu Bilim insanları, yaklaşık 146 bin yıl önce yaşamış bir Neandertal kızı Tina üzerinde yapılan incelemelerde Down sendromuna işaret eden bulgular keşfetti. Araştırma, tarihte bilinen en eski Down sendromu vakası olarak değerlendiriliyor.