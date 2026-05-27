Bayramda marketler açık mı? Kurban Bayramı'nda marketler kaça kadar açık?

27.05.2026 11:03:00
Haber Merkezi
Kurban Bayramı’nın 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü başlamasıyla birlikte marketlerin çalışma saatleri yurttaşlar tarafından arştırılıyor. Peki, bayramda marketler açık mı? Kurban Bayramı'nda marketler kaça kadar açık?
2026 yılında 27-28-29-30 Mayıs tarihlerinde idrak edilecek Kurban Bayramı öncesinde marketlerin çalışma düzeni yurttaşlar tarafından merak ediliyor. Peki, bayramda marketler açık mı? Kurban Bayramı'nda marketler kaça kadar açık? İşte ayrıntılar...

BAYRAMDA MARKETLER AÇIK MI?

2026 Kurban Bayramı’nda BİM, A101, ŞOK, Migros ve File Market gibi zincir marketlerin çalışma düzeni firmalara göre farklılık göstermektedir.

BİM marketler bayramın 1. ve 2. günü kapalı olurken, 3. gün olan 29 Mayıs Cuma itibarıyla 09.00–21.00 saatleri arasında normal çalışma düzenine dönmektedir. A101 marketler ise genellikle bayramın 1. günü kapalı kalıp, 2. gün olan 28 Mayıs Perşembe’den itibaren hizmet vermeye başlamaktadır.

ŞOK marketlerde ise bayramın ilk günü bazı şubeler öğleden sonra açılabilirken, bazı bölgelerde tamamen kapalı olabilmekte; diğer günlerde ise normal mesai düzeni uygulanmaktadır. Migros marketler bayram boyunca açık olurken, ilk gün genellikle öğle saatlerinde (13.00 civarı) hizmet vermeye başlayıp normal kapanış saatine kadar çalışmaktadır. File Market ise çoğunlukla bayramın ilk iki günü kapalı kalıp üçüncü gün itibarıyla normal çalışma düzenine geçmektedir.

Öte yandan şubelerin AVM içi ya da turistik bölgelerde bulunmasına bağlı olarak çalışma saatlerinde farklılıklar görülebilmektedir.

