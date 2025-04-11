Berrak Tüzünataç formda kalma sırrını açıkladı!

Yayınlanma: 11.04.2025 - 10:43

Güncelleme: 11.04.2025 - 10:43

Sosyal medyada aktif paylaşımları ve dikkat çeken yaşam tarzıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Berrak Tüzünataç, formunu nasıl koruduğunu açıkladı. Oyunculuğu kadar özel hayatı ve sağlıklı yaşam alışkanlıklarıyla da konuşulan Tüzünataç, beslenme ve spor rutiniyle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

PİLATES VE SAĞLIKLI BESLENME VAZGEÇİLMEZİ

Düzenli olarak pilates yaptığını belirten Berrak Tüzünataç, “Tuzu ve şekeri bıraktım. Mecbur kalmadıkça işlenmiş gıdaları yemiyorum. Vegan beslenmeyi tercih ediyorum” diyerek beslenme düzenine dair ipuçları verdi.

EV YAPIMI ATIŞTIRMALIKLAR VE ALKALİ BESLENME

Sağlıklı yaşam felsefesini hayatının merkezine alan ünlü isim, “Ayrıca alkali beslenme, tohumları tüketme veya atıştırmalıklarımı evde kendim hazırlama gibi alışkanlıklar edindim” şeklinde konuştu.