Besin kombinasyonlarıyla gıdaların yararlarını ikiye katlayın: Birlikte tüketildiğinde maksimum faydaya ulaşan 7 besin çiftleri

1. DEMİR KAYNAKLARI VE C VİTAMİNİBitkisel kaynaklı demirin emilimi düşüktür, ancak C vitamini ile birlikte alındığında bu oran artar.
Ispanağa limon suyu sıkmak veya mercimek yemeğinin yanına portakal yemek, demir emilimini destekler.
Kansızlık sorunu yaşayanlar için ideal bir kombinasyondur.
2. DOMATES VE ZEYTİNYAĞIDomatesin içerdiği likopen, güçlü bir antioksidandır.
Zeytinyağı ile birlikte tüketildiğinde likopenin emilimi önemli ölçüde artar.
Salatalarda veya fırın yemeklerinde bu ikiliyi birlikte kullanmak sağlık açısından oldukça faydalıdır.
3. YOĞURT VE YULAFYoğurt, probiyotikler açısından zengindir; yulaf ise prebiyotik lifler içerir.
Birlikte tüketildiğinde bağırsak florasını dengeler ve sindirimi destekler.
Kahvaltılarda veya ara öğünlerde tercih edilebilir.
4. KURUYEMİŞLER VE KURU MEYVELERKuruyemişler sağlıklı yağlar, kuru meyveler ise demir ve lif açısından zengindir.
Özellikle kuru kayısının içerdiği demirin, cevizdeki yağlarla birleşimi emilimi kolaylaştırır.
Enerji verici ve doyurucu bir atıştırmalık kombinasyonudur.
5. BALIK VE SARIMSAKBalık omega-3 yağ asitleriyle kalp sağlığını korurken, sarımsak damarları genişletici etkiye sahiptir.
Bu ikili birlikte tüketildiğinde kolesterol ve tansiyon üzerinde olumlu etkiler gösterebilir.
Fırında balığın içine doğranmış sarımsak eklemek yeterlidir.
6. HAVUÇ VE AVOKADOHavuç beta-karoten içerir, yağda çözünen bir antioksidandır.
Avokadonun içerdiği sağlıklı yağlar sayesinde beta-karotenin emilimi artar.
Smoothie veya salatalarda bu ikili mükemmel uyum sağlar.
7. YEŞİL ÇAY VE LİMONYeşil çayın antioksidan etkisi, limon ile daha da güçlenir.
C vitamini, yeşil çaydaki kateşinlerin vücut tarafından daha iyi kullanılmasını sağlar.
Detoks etkisini artıran bu ikili, toksinlerin atılmasına da yardımcı olur.