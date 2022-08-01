Better Call Saul'da 'Breaking Bad' hayranlarına çifte süpriz
Sezon finali ile AMC+ kanalında yayınlanan Better Call Saul dizisinin yeni bölümünde hayranları bir sürpriz bekliyor. 13. bölüm ile final yapacak dizinin 11. bölümünün adının 'Breaking Bad' olduğu olduğu açıklandı. Dizinin bu bölümünde Bryan Cranston (Walter White) ile Aaron Paul’un (Jesse Pinkman) konuk olacağı iddia edildi.
2008-2013 yılları arasında yayınlanan ve IMDb'de 9.5 rating ile en iyi dizi konumundaki Breaking Bad hayranları, özlemini 2015 yılında başlayan Better Call Saul ile dindiriyor. Ayrıca final sezonu yayınlanan dizinin 13. bölümden oluşacağı biliniyor. 11. bölümde ise Breaking Bad hayranlarını çifte sürpriz bekliyor.
BRYAN CRANSTON VE AARON PAUL GERİ DÖNÜYOR İDDİASI
11. bölümün adı "Breaking Bad" olarak açıklanırken Breaking Bad dizisinin başrolleri Bryan Cranston (Walter White) ile Aaron Paul’un (Jesse Pinkman) diziye bu bölümde dahil olacağı iddia edildi.
Dizinin yapımcısı Peter Gould, dizide Breaking Bad esintilerine sık sık yer verirken dizide Bryan Cranston ve Aaron Paul’un yer alacağını şu şekilde duyurmuştu:
"Bazı şeyler spoiler olacağından izleyicilerle paylaşmak istemiyorum ancak diziye ilk başladığımızdan itibaren bize gelen ‘Dizide Jesse ve Walter olacak mı?’ sorusunun yanıtını verebilirim. Artık kaçmaya gerek yok, nasıl olacağını söylemeyeceğim ama dizinin final sezonunda Jesse ve Walter olacak"
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