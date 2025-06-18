Bilim insanları uyarıyor: Gece aynı saatlerde uyananlar dikkat

Gece saat 3 ya da 4 gibi aniden uyanmak çoğu kişide endişeye yol açsa da, bu durumun arkasında ruhsal ya da metafizik değil, oldukça mantıklı ve bilimsel bir neden yatıyor. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre, her üç kişiden biri haftada en az üç kez aynı saatlerde uyanıyor. Uzmanlara göre bunun sebebi, stres ya da kötü rüyalar değil; bedenimizin kendi ritmi ve hormon dengesinin sabaha hazırlık yapıyor olması.





BEDEN SAATİMİZ DEVREDE

Avustralya’daki Swinburne Teknoloji Üniversitesi'nde Ruh Sağlığı Merkezi Direktörü olan bilişsel terapist Greg Murray, bu durumun "çok insani" olduğunu söylüyor. Murray’e göre gece 3 civarında uyanmak aslında vücudumuzun hormonal döngüsünün doğal bir sonucu. Bu saatlerde vücut ısımız artıyor, melatonin hormonu en yüksek seviyesine ulaşıyor ve ardından kortizol (stres hormonu) devreye giriyor. Yani kısaca, vücudumuz bizi yeni güne hazırlamak için kendi içinde “çalar saatini” kurmuş durumda.

STRES DAHA SIK UYANMAYI DESTEKLİYOR

Kortizol hormonu, sabah kalkmamızı sağlayan enerji artışından sorumlu. Ancak yoğun stres altındaysanız, bu hormon gece boyunca fazla salgılanabiliyor ve sizi olması gerekenden erken uyandırabiliyor. Bu da özellikle stresli dönemlerde, her gün aynı saatte uyanma alışkanlığını ortaya çıkarıyor. Murray bu durumu şöyle açıklıyor: “Kortizol karaciğerdeki şekeri serbest bırakır, vücuda enerji verir. Ancak stresli olduğunuzda bu süreç hızlanır ve vücut kendini alarma geçirir.”