Bill Gates'ten 2023 yazı için tavsiyeler

Yayınlanma: 09.06.2023 - 11:27

Güncelleme: 09.06.2023 - 11:27

Bill Gates, her yıl olduğu gibi, 2023 yazı için de okuma listesini yayınladı. Bu yıl listede beklenmeyen bir değişiklik bulunuyor.

Milyarder bir blog gönderisinde bu yıl bir değişiklik yapmaya karar verdiğini, çünkü hayatta okumaktan daha fazlası olduğunu söyledi. Chip'te yer alan detaylarda Microsoft'un kurucu ortağı Gates, önceki yıllardan farklı olarak, paylaştığı tavsiyelerinde, beğendiği birkaç kitaba ek olarak en sevdiği TV programlarından birini ve yaz için çeşitli şarkıları da ekledi.

Gates’in tavsiye listesindekilerin birkaçı şu şekilde:

Kitap: Tomorrow, and Tomorrow, and Tomorrow - Gabrielle Zevin

Bu hikaye, başarılı video oyunu geliştiricileri olan, ancak ahlaki ikilemlerle karşılaşan ve yol boyunca ortaklıklarını sürdürmek için mücadele eden iki arkadaş Sam ve Sadie’yi takip ediyor.

Gates, kendisini bir oyuncu olarak görmese de kitabı sevdiğini söylüyor. Milyarder, kitabın yaratıcı bir ortaklığın nasıl olağanüstü ve karmaşık olabileceğini gösterdiğini ve ona Microsoft’un kurucu ortağı Paul Allen ile olan ilişkisini hatırlattığını söylüyor.

Kitap: Born in Blackness - Howard French

Gates, kurgusal olmayan bu kitap önerisini anlatırken bir blog gönderisinde, “Born in Blackness”ın altı yüzyıllık Afrika tarihini, kıtanın standart Batı anlatılarını yeniden çerçeveleyecek ve onlara meydan okuyacak şekilde takip ettiğini söyledi.

TV dizisi: Borgen

Gates, Danimarka siyasi draması “Borgen”in dört sezonunu da heyecanla tek oturuşta izlediğini söyledi.

Bu TV dizisi, Danimarka’nın ilk kadın lideri olarak görev yapan kurgusal başbakan Birgitte Nyborg’un iktidara gelişini ve ülkenin çok partili sistemini dengelemek için mücadele etmesini konu alıyor.

Gates, diziyle ilgili bir blog gönderisinde “Politik uzlaşma, iş hokkabazlığı, medyanın sorumluluğu ve iyi bir ebeveyn olmanın ne anlama geldiği hakkında pek çok soru soruyor ve kolay cevaplar vermeye çalışmıyor” diye yazdı ve ekledi: “Siyaset, koalisyon kurma ve liderliğin zaferleri ve zorluklarıyla ilgilenen herkese şiddetle tavsiye ederim.”

Şarkılar: “Bill’in Yaz Şarkıları” oynatma listesi

Gates ayrıca, “bir büyükbaba için fena değil” diye şaka yaptığı yaz çalma listesini Spotify’da paylaşma şansını da yakaladı.

Liste, Willie Nelson ve The Beatles’tan Vampire Weekend ve Maroon 5'e kadar geniş bir sanatçı yelpazesinden 34 şarkı içeriyor. Gates, bir blog gönderisinde “en güzel çocukluk anılarından” bazılarının Allen’ın bodrumunda plak dinlemek olduğunu belirtti. Son zamanlarda da çocuklarından ve uzun süredir arkadaşı olan Bono’dan şarkı istekleri almaya başladığını söyledi.

Listenin tamamı şu şekilde:

1."Holiday" - Vampire Weekend

2. "Feels This Good" - Jon Mero, LÒNIS

3. "Feeling Good" - Nina Simone

4. "On The Sunny Side Of The Street" - Billie Holiday

5. "Shoo-Be-Doo-Be-Doo-Da-Day" - Stevie Wonder

6. "The Wind Cries Mary" - Jimi Hendrix

7. "Lean on Me" - Bill Withers

8. "It's a New Day" - Skull Snaps

9. "This Love" - Maroon 5

10. "Lady" - Tune-Yards, Angelique Kidjo, ?uestlove, Akua Naru

11. "Bailando (English Version)" - Enrique Iglesias, Sean Paul, Descemer Bueno, Gente De Zona

12. "Don't Fade" - Vance Joy

13. "One" - U2

14. "Eraser" - Ed Sheeran

15. "Total Eclipse of the Heart" - Bonnie Tyler

16. "No One" - Alicia Keys

17. "Hercules" - Sara Bareilles

18. "One Fine Day (Remastered)" - Natalie Merchant

19. "Don't Rain On My Parade" - Barabara Streisand

20. "Set Fire to the Rain" - Adele

21. "Hey Jude (Remastered 2015") - The Beatles

22. "Daydream Believer" - The Monkees

23. "Oogum Boogum Song" - Brenton Wood

24. "A Whiter Shade of Pale (Original Single Version)" - Procol Harum

25. "The Windmills of Your Mind" - Dusty Springfield

26. "It's Only A Paper Moon" - Ella Fitzgerald

27. "Get Out Of My Life Woman" - Joe Williams

28. "Orange Colored Sky" - Nat King Cole

29. "Blue Eyes Crying in the Rain" - Willie Nelson

30. "Unchained Melody" - The Righteous Brothers

31. "Redemption Song" - Bob Marley & The Wailers

32. "Weather Bird" - Louis Armstrong, Earl Hines

33. "St. Louis Rag" - Max Morath

34. "The Impossible Dream (The Quest) (Man of La Mancha/1965 Original Broadway Cast/Remastered 2000)" - Joseph Darion, Mitch Leigh, Richard Kiley