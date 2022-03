Boeing 737 ne zaman üretildi, özellikleri neler? İşte Boeing 737 kazaları

21 Mart 2022 Pazartesi, 18:05

Fiyat/performans açısında havacılık sektörünün en verimli yolcu uçaklarından biri olan Boeing 737, yaklaşık 50 yıl boyunca 7 milyar yolcu taşıdı. Fakat 2009 yılında başlayan kronik sorunlar, Boeing şirketini zor duruma soktu. Boeing 737 modelinin üretiminin son bulduğu 2019 yılında şirket 639 milyon dolar zarar açıkladı.

Boeing 737 yolcu uçağı yıllar içerisinde çeşitli kazalar yaşadı. Son olarak Çin'de China Eastern Havayolları'na ait 133 kişi taşıyan Boeing 737 yolcu uçağı, 21 Mart 2022 tarihinde Guangşi eyaletinde düştü.

BOEING 737 UÇAĞININ ÖZELLİKLERİ NELER?

Kısa ve orta mesafe menzilli, tek koridorlu, dar gövdeli ve düşük fiyatlı, jet motorlu yolcu uçağı olan Boeing 737, ABD'de 1967 yılında üretilmeye başlandı. Havayolu seferlerine ise 1968 yılında başladı.

9 farklı modeliyle havacılık sektöründe en çok tercih edilen uçaklardan biri olan Boeing 737'nin üretimi 2019 yılında sona erdi. ABD'li şirket o yıl 639 milyon dolar zarar etti. Zira, Boeing 737'nin '800' adlı modelinin kronik sorunları, şirketi zor duruma düşürdü ve havayolları bu modeli tercih etmemeye başladı.

Boeing 737-800 modelinin oturma planı

Dünyada 114 ülkeden 360'a yakın havayolu, Boeing 737 uçaklarıyla hizmet veriyor. 737 serisi, 2009 yılında tarihteki en çok sipariş alan ve üretilen jet hava yolu uçağı oldu. Dünya üzerinde her an 1250 adet Boeing 737 uçağı havada ve ortalama her 5 saniyede bir uçak kalkış ve iniş gerçekleştiriyor. Boeing 737, dünya nüfusuna eşdeğer, yaklaşık 7 milyar yolcu taşıdı.

BOEING 737 UÇAK KAÇ KİŞİLİK?

Boeing 737, 39.5 metre uzunluğunda, 162 ile 189 arasında yolcu taşıyabiliyor. Yerden yükseliği ise 12.5 metre. 5 bin 665 km'lik menzile sahip uçağın en fazla 938 km/s hıza ulaşabiliyor.

BOEING 737 NE KADAR YAKIT TÜKETİYOR?

Boeing 737 uçağının yakıt kapasitesi 26 bin 170 litre. Boeing 747 ise uzun menzilli bir jumbo jet fakat Boeing 737 ona nazaran daha kısa mesafeler için tasarlandı. Bir yolcu uçağının tükettiği yakıt bakımından motorları çok büyük öneme sahip.

BOEING 737 KAZALARI

8 OCAK 1989

British Midland Havayolları'na ait 8 mürettebat ve 118 yolcu taşıyan Boeing 737-400, East Midlands Havaalanı yakınlarında düştü.

47 yolcu hayatını kaybetti.

1 ŞUBAT 1991

USAir Flight Havayolları'na ait 6 mürettebat ve 83 yolcu taşıyan Boeing 737-300, Los Angeles Havaalanı'na iniş sırasında düştü.

Kazada 2 mürettebat ve 20 yolcu hayatını kaybetti.

26 TEMMUZ 1993

Asiana Havayolları'na ait Boeing 737-500k dağa çarptı.

110 kişiden 68'si hayatını kaybetti.

29 ARALIK 1994

Türk Hava Yolları'na ait Boeing 737-400 Van'da düştü, 56 kişi öldü.

7 NİSAN 1999

Türk Hava Yolları'na ait Boeing 737-400 Trakya uçağı, kalkışından kısa süre sonra, Adana'nın Ceyhan ilçesinde yerleşim alanı yakınındaki tarım arazisine düştü.

Hacıları almak üzere Suudi Arabistan'a giden uçağın 6 mürettebatından kurtulan olmadı.

14 AĞUSTOS 2005

Yunan Hava Yolları'na ait 6 mürettebat ve 115 yolcu taşıyan Boeing 737-300, hava basıncı nedeniyle bir tepeye çarptı.

Kazada yolcuların tamamı ve mürettebatın 5'i hayatını kaybetti.

7 MART 2007

Endonezya Garuda Hava Yolları'na ait 7 mürettebat ve 133 yolcu taşıyan Boeing 737-400 , Adisucipto Uluslararası Havaalanı'na inişe geçerken düştü.

1 mürettebat ve 21 yolcu hayatını kaybetti.

14 EYLÜL 2007

Aerfolt Flight'a ait Boeing 737-500 inişe geçmeden kısa süre önce düştü.

Mürettebatın tümü ve 82 yolcu hayatını kaybetti.

20 ARALIK 2008

Continental Havayolları'na ait Boeing 737-500 model uçak Denver Uluslararası Havaalanı'nda pistten çıkarak yanmaya başladı.

Kazada hayatını kaybeden olmadı.

25 ŞUBAT 2009

Türk Hava Yolları'nın 1951 sefer sayılı uçağı, Hollanda'nın Amsterdam kentinde Schiphol Havaalanı'na inişte yere çakıldı.

Uçak, havaalanına iniş sırasında 3 parçaya ayrıldı, nihai kaza raporunda hatalı altimetre yüzünden Boeing'e, uçağı hızlı hareket etmeye zorlayan kuleye ve iniş hazırlığına geç başlayan pilotlara ağır eleştiriler yöneltildi.

Kazada 3'ü pilot toplam 9 kişi hayatını kaybetti.

21 MART 2022

Çin'de Eastern Havayollarına ait yolcu uçağı ülkenin Guangxi eyaletinde düştü. Çin'in Kunming kentinden Guangzhou'ya uçan Boeing 737 tipi yolcu uçağında 9'u mürettebat 132 kişi bulunuyordu.