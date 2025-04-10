Bölgenin en önemli gelir kaynağı: Karadeniz hasada hazırlanıyor

Yayınlanma: 10.04.2025 - 17:17

Güncelleme: 10.04.2025 - 17:17

Verim ve kaliteyi artırmak isteyen üreticiler, fındık dallarının yeşermeye başladığı bugünlerde iyi bir sezon geçirmek için çalışıyor.

Bahçelerindeki yabani otları temizleyen üreticiler, kozalak akarı ve kahverengi kokarca gibi zararlılarla da mücadele edecek.

Trabzon Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Ergan, AA muhabirine, fındığın ülke ve bölge ekonomisi açısından önemli bir ürün olduğunu söyledi.

Fındık için yıl içerisinde aylara göre yapılacak çalışmalar olduğunu dile getiren Ergan, bunun "fındık tarım takvimi" olarak nitelendirildiğini ifade etti.

Ergan, üreticilerin bugünlerde bahçelerindeki yabani otları temizlediğini belirterek, "Bundan sonra da fındığın zararlılarla mücadelesiyle, gübrelenmesiyle alakalı çalışmalar olacak. Biz bununla ilgili hem üreticilere hem de üyelerimize neler yapılması gerektiği konusunda tavsiyelerde bulunuyoruz." diye konuştu.

"TARIM TAKVİMİNE UYULMASI VERIM VE KALİTEYİ OLUMLU ETKİLİYOR"

Tarım müdürlüklerinin de üreticilere zararlılarla mücadele konusunda bilgilendirmede bulunduğunu aktaran Ergan, "Zararlılarla mücadelede gerçekten kurallara, takvime uyulduğu takdirde verim ve kalitede artışın olduğunu gözlemliyoruz." dedi.

Ergan, bu yıl kokarcayla mücadelenin de önem arz ettiğine dikkati çekerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Zannediyorum önümüzdeki ayın sonu itibarıyla kokarca yuvasından çıkmaya başlayacak. Bunun ilaçlanmasıyla ilgili de bir takvim belirlemek lazım. Tarım müdürlükleri tarafından büyük ihtimalle bu takvim belirlenir. Zamanı geldiğinde biz de sahaya çıkacağız. Hangi mücadelenin yapılması gerektiğini söyleyeceğiz. Bu bölge için fındık son derece önemli bir ürün. Üreticilerimiz takvime uyarlarsa, verim ve kaliteyi artırırlarsa hem kendilerine hem de ülke ekonomisine katkıları olmuş olur."

Üreticilerden Mehmet Salih Boran da yaklaşık 7 dönüm fındık bahçesiyle ilgilendiğini, özellikle kokarcayla mücadeleye ağırlık verdiklerini ifade etti.

Verimli bir sezon geçirmek için bahçelerdeki yabani otları temizlediklerini anlatan Boran, diğer zararlılara yönelik de ilaçlama ve gübreleme yapıldığını kaydetti.

Boran, kokarcanın fındıkta verimi çok etkilediğini dile getirerek, önüne geçebilmek için gayret ettiklerini sözlerine ekledi.



