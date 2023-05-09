Britney Spears'ın kitabına hukuk engeli

ABD'li şarkıcı Britney Spears'ın yakın zamanda çıkarmak için çalışmalarını tamamlamaya yakın olduğu otobiyografi kitabı, Hollywood yıldızlarıyla geçmiş ilişkilerinin detaylarının yer alması ve buna istinaden yapılan şikayetlerin doğurabileceği hukuki sorunlar nedeniyle askıya alındı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.05.2023 - 11:15
Britney Spears'ın kitabına hukuk engeli
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Geçen yıl babasının vasiliğini reddeden ve bunu hukuk karşısında da kazanan Britney Spears, hayatını anlattığı bir kitap yazdı.

Ancak Spears'ın geçmiş yaşantılarını ve ilişkilerini detaylandırdığı kitap, ismi geçenlerin şikayetiyle hukuki engele takıldı.

BASIMI ASKIYA ALINDI

The Sun'ın haberine göre, 41 yaşındaki dünyaca ünlü şarkıcının hukuk ekibinin; kitapta ismi geçen ünlülerin avukatları aracılığıyla yayın şirketine dilekçe göndermesi üzerine kitabın basımını askıya aldığı öğrenildi.


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