Bu gıdalar ömrü uzatıyor! İşte sağlıklı ve uzun bir yaşam için tüketilmesi gereken 10 besin...

Yayınlanma: 10.03.2024 - 18:21

Güncelleme: 10.03.2024 - 18:21

Sağlıklı bir yaşam sürdürebilmek için beslenme düzenine dikkat etmek son derece önemlidir. Tükettiğimiz her besin vücudumuzda belirgin etkiler bırakabilir. Sağlığımızı korumak ve bağışıklık sistemimizi güçlendirmek için sağlıklı besinlere yönelmemiz gerekmektedir. Peki ömrü uzatan gıdalar nelerdir? İşte sağlıklı ve uzun bir yaşam için tüketilmesi gereken 10 besin...

1. TARÇIN:

Tarçın sadece lezzeti ile bilinmez, aynı zamanada güçlü tıbbi özelliklere sahiptir. Kanser, kalp hastalıkları ve bakteriyel enfeksiyonlarla baş etmede birebirdir. Ayrıca HIV virüsü ile mücadelede yardımcı olur.

2. ÇİKOLATA:

Her şeyin fazlası zararlı olduğu gibi çikolatanın da fazlası sağlığımız açısından zararlar taşıyor.Ancak doğru çikolata tüketimi, kolesterol seviyesini düşürüyor, zihni güçlendiriyor ve stresi azaltmaya yardımcı oluyor.

3. ZEYTİNYAĞI:

Sızma zeytinyağı, sağlığımız açısından birçok yararı vardır. Beynimizi ve kalbimizi sağlıklı tutan zeytinyağı doymamış yağlar bakımından zengindir. Zihnin işlevini olumlu yönde etkiler ve çok miktarda antioksidan içerir. Ayrıca tip 2 diyabet ve kanser riskini azaltır.

4. BAL:

Tıpta beş bin yıldan fazla süredir kullanılan bal, birçok sağlık problemi için doğal bir iyileştirme ilacı olarak biliniyor. Antiseptik, antioksidan ve antibakteriyel özelliklere sahip olan balı beslenme listenize mutlaka ekleyin.

5. ZERDEÇAL:

Rengi sarımtırak olan ve güçlü antioksidan içeren zerdeçal başta yemeklerde bir çay kaşığı kadar miktarda kullanılması halinde Alzeimer yani unutkanlık hastalığa karşı koruyucu özelliği bulunmaktadır.

6. SARIMSAK:

Çağın hastalığı olarak bilinen alzheimer riskini sarımsak ile düşürebilirsiniz. Bunun dışında kalp yetmezliği riskini ve vücuda detoks etkisi yaratan sarımsak, mutfağınızın vazgeçilmez besinlerinden biri olmalıdır.

7. BUĞDAY:

uğday insanların geçmişten günümüze temel ihtiyaç besin maddeleri arasında yer alıyor. Burada dikkat edilmesi gereken Buğdayı türünün tam buğday veya esmer buğday olarak tüketilmesi olmalıdır. Beyazlatılmış un yani buğdayın genetiğinin işlenmiş gıda olarak oynanması metabolizma açısından olumsuz sonuçları söz konusu oluyor. Örnek vermek gerekirse insanların gluten'e olan alerjisi bu anlamda rahatsızlık olarak baş gösteriyor.

8. BALIK:

Beyaz et kategorisinde yer alan balık Omega-3 vitamin bakımından çok zengin ve bir insan vücudu için mutlaka yeteri kadar alınması gereken besinler arasında yer almalıdır. Omega-3 bir insan vücudunda başta beyin ve hafıza güçlendirmek adına, yine aynı zamanda ilerleyen yaşlarda Alzeimer adı verilen bilinç bulanıklığı ve unutkanlık hastalığına karşı savaşan vitaminler arasında yer alıyor. Omega-3 çocuk yaşlardan itibaren doğal besinler olarak bilinen başta balık olmak üzere Ceviz, brokoli gibi sebzeleri mutlaka tüketmeniz gerekiyor.

9. BALKABAĞI:

Balkabağı içerdiği antioksidanların ve vitamin bileşenleri sayesinde metabolizmaya oldukça faydalı besinler arasında bulunmaktadır. Haftada en az iki kez mutlaka balkabağı ile yapılan yiyeceklerden tüketilmesi halinde başta bağırsaklar olmak üzere mide ve diğer organlara olan faydası ile üne çıkan besinler arasındadır.

10. YUMURTA:

D vitamini ve protein açısından oldukça zengin olan yumurta başta çocuklar ve sporcular olmak üzere herkesin günlük en az bir adet olmak üzere tüketilmesi şiddetle önerilmektedir. Protein açısından zenginliğinin yanı sıra kalsiyum ve magnezyum açısından da zengindir.