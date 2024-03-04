Uzun yaşamın sırrı! Sağlıklı hayat için kaçınmanız gereken 6 besin

Yayınlanma: 04.03.2024 - 15:31

Güncelleme: 04.03.2024 - 15:31

Beslenme uzmanları farklı türde yiyeceklerle dolu, çeşitli bir diyet programının birçok faydası olduğunu söyledi. Bu sağlıklı gıdaların birçoğu obeziteyi azaltırken yaşam süresini de uzatabilir. Peki, sağlıklı bir yaşam için kaçınmamız gereken besinler nelerdir? İşte, uzak durmanızın ömrünüzü uzatmasına sebep olacak 6 besin...

İŞLENMİŞ GIDALAR

İşlenmiş gıdalar açlığınıza hızlı ve kolay bir çözüm gibi görünebilir ve hatta sağlıklı bir seçim olarak pazarlanabilir. Ancak uzmanlar, uzun bir yaşam için işlenmiş gıdalardan mümkün olduğunda kaçınılması gerektiğini vurguluyor. Yiyecek hazırlamak herhangi bir kilo verme planının anahtarıdır ve daha sağlıklı, daha mutlu bir yaşam için büyük fark yaratacaktır.

ALKOL

Ölçülü olarak içildiğinde alkol, HDL (iyi) kolesterol düzeylerini artırabilir, kalp hastalığı riskini azaltabilir ve arterlerin tıkanma riskini azaltabilir. Ancak beslenme uzmanları, çok fazla alkolün tam tersi olumsuz etkilere neden olabileceğini belirtti.

TUZ

Tuz veya sodyumla dolu herhangi bir gıda maddesinin kan basıncı ölçümünüzü yükselteceği garantidir. Çok fazla tuz tüketmek vücudunuzun fazla su tutmasına ve fazla tuzun vücudunuzdan atılmasına neden olur ve bu da kan basıncınızın yükselmesine neden olabilir. Ayrıca eklenen su, kalbinizde ve kan damarlarınızda strese neden olur ve bu da yaşlandıkça ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

DOYMUŞ YAĞLAR

Kolesterol seviyenizi düşürmenize ve daha uzun yaşamak için sağlıklı bir beslenme sağlamanıza yardımcı olabilecek birçok yiyecek vardır. Bunu yapmanın ana yolu doymuş yağı azaltmak ve yerine doymamış yağ koymaktır. Doymamış yağlar açısından zengin gıda ürünleri arasında bitkisel yağlar, zeytinyağı, ayçiçek yağı ve fındık ve tohumlardan elde edilen yağlar bulunur. Avokadoların yanı sıra fındık ve tohumların da doymamış yağlar açısından zengin olduğu bilinmektedir. Doymamış yağların bir diğer iyi kaynağı da omega-3 yağları içeren yağlı balıklardır ve genel bir rehber olarak bu gıdaları haftada en az iki kez beslenmemize dahil etmeye çalışmalıyız.

MARGARİN

Margarinin yüksek oranda işlenmiş ve kimyasallarla dolu olmasına rağmen tereyağından giderek daha popüler bir alternatif haline geldiğini ve bir dizi sağlık sorunuyla bağlantılı olduğu açıklandı. Margarinde bulunan diasetil maddesi, demans ve Alzheimer'da ortak bir özellik olan beta-amiloid proteininin topaklanmasını hızlandırır. Bu madde aynı zamanda bu proteinin beyindeki toksik etkilerini de arttırabilir.