Yazın sevilen meyvesini göbek eritmek için tüketmek: Meyve suyu içerek kilo verin...

Yaz yaklaştığında kilo verme isteği ortaya çıkabilir. Bu durumda zor ve acı verici diyetler yerine herkes tarafından sevilen bu meyvenin suyunu içerek kilo vermek mümkün...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 22.05.2024 - 18:02
Yazın sevilen meyvesini göbek eritmek için tüketmek: Meyve suyu içerek kilo verin...
Abone Ol google-news

Yaz yaklaşırken diyet yapmak veya kürler tüketmek akla gelen ilk çözüm yolları olsa da çeşitli şekillerde kilo verilebilir. Meyve suları herkes tarafından sevilen bir içecek olmasının yanı sıra kilo verme serüveninde de önemli bir rol oynuyor. İşte sevilen meyvenin kilo vermek için nasıl kullanılacağı...

Bazı meyve suyu türlerinin şeker oranı yüksek ve lif oranı düşüktür; bu da kalori alımını artırabilir ve hatta zamanla kilo almanıza neden olabilir. Bu durum özellikle şeker, yapay aromalar ve koruyucularla dolu olan marketten satın alınan meyve suları için geçerlidir.

Neyse ki, kalorisi daha az olan ve kilo verme sürecinde rahatlıkla tüketilebilecek meyveler de var. 

Karpuz suyu tatlı, ferahlatıcı ve son derece besleyicidir. Düşük kalorili olmasının yanı sıra karpuz, potasyum ve bağışıklık sistemini destekleyen antioksidanlar A ve C vitaminleri gibi kalp sağlığına faydalı mikro besinlerin harika bir kaynağıdır. Ayrıca yüksek su içeriğiyle kilo vermenize ve daha tok hissetmenize yardımcı olabilir.

ARAŞTIRMALAR ORTAYA KOYDU

33 kişiyi kapsayan 4 haftalık bir çalışmada, katılımcılara günde 2 bardak (300 gram) taze karpuz verilDİ. Kontrol grubundakilere kıyasla vücut ağırlığı, göbek yağı, açlık ve yemek yeme isteğinde önemli azalmalar yaşamışlardır.


karpuz haberleri meyve suyu haberleri meyve haberleri kilo vermek haberleri kilo verme haberleri

İlgili Haberler

Yaza sağlıklı ve fit girmek için 10 ipucu!

Yaza sağlıklı ve fit girmek için 10 ipucu!
Yazın sevilen meyvesini ya suda bekletin ya da sütle birlikte tüketin... Faydaları saymakla bitmiyor!

Yazın sevilen meyvesini ya suda bekletin ya da sütle birlikte tüketin... Faydaları saymakla bitmiyor!
Yaz diyetleriyle ilgili uzman psikolog önerileri: 'Sağlıksız düşünceleri kafanızdan atın'

Yaz diyetleriyle ilgili uzman psikolog önerileri: 'Sağlıksız düşünceleri kafanızdan atın'
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler