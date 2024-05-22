Yazın sevilen meyvesini göbek eritmek için tüketmek: Meyve suyu içerek kilo verin...

Yayınlanma: 22.05.2024 - 18:02

Güncelleme: 22.05.2024 - 18:02

Yaz yaklaşırken diyet yapmak veya kürler tüketmek akla gelen ilk çözüm yolları olsa da çeşitli şekillerde kilo verilebilir. Meyve suları herkes tarafından sevilen bir içecek olmasının yanı sıra kilo verme serüveninde de önemli bir rol oynuyor. İşte sevilen meyvenin kilo vermek için nasıl kullanılacağı...

Bazı meyve suyu türlerinin şeker oranı yüksek ve lif oranı düşüktür; bu da kalori alımını artırabilir ve hatta zamanla kilo almanıza neden olabilir. Bu durum özellikle şeker, yapay aromalar ve koruyucularla dolu olan marketten satın alınan meyve suları için geçerlidir.

Neyse ki, kalorisi daha az olan ve kilo verme sürecinde rahatlıkla tüketilebilecek meyveler de var.

Karpuz suyu tatlı, ferahlatıcı ve son derece besleyicidir. Düşük kalorili olmasının yanı sıra karpuz, potasyum ve bağışıklık sistemini destekleyen antioksidanlar A ve C vitaminleri gibi kalp sağlığına faydalı mikro besinlerin harika bir kaynağıdır. Ayrıca yüksek su içeriğiyle kilo vermenize ve daha tok hissetmenize yardımcı olabilir.

ARAŞTIRMALAR ORTAYA KOYDU

33 kişiyi kapsayan 4 haftalık bir çalışmada, katılımcılara günde 2 bardak (300 gram) taze karpuz verilDİ. Kontrol grubundakilere kıyasla vücut ağırlığı, göbek yağı, açlık ve yemek yeme isteğinde önemli azalmalar yaşamışlardır.