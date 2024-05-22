Yazın sevilen meyvesini göbek eritmek için tüketmek: Meyve suyu içerek kilo verin...
Yaz yaklaştığında kilo verme isteği ortaya çıkabilir. Bu durumda zor ve acı verici diyetler yerine herkes tarafından sevilen bu meyvenin suyunu içerek kilo vermek mümkün...
Yaz yaklaşırken diyet yapmak veya kürler tüketmek akla gelen ilk çözüm yolları olsa da çeşitli şekillerde kilo verilebilir. Meyve suları herkes tarafından sevilen bir içecek olmasının yanı sıra kilo verme serüveninde de önemli bir rol oynuyor. İşte sevilen meyvenin kilo vermek için nasıl kullanılacağı...
Bazı meyve suyu türlerinin şeker oranı yüksek ve lif oranı düşüktür; bu da kalori alımını artırabilir ve hatta zamanla kilo almanıza neden olabilir. Bu durum özellikle şeker, yapay aromalar ve koruyucularla dolu olan marketten satın alınan meyve suları için geçerlidir.
Neyse ki, kalorisi daha az olan ve kilo verme sürecinde rahatlıkla tüketilebilecek meyveler de var.
Karpuz suyu tatlı, ferahlatıcı ve son derece besleyicidir. Düşük kalorili olmasının yanı sıra karpuz, potasyum ve bağışıklık sistemini destekleyen antioksidanlar A ve C vitaminleri gibi kalp sağlığına faydalı mikro besinlerin harika bir kaynağıdır. Ayrıca yüksek su içeriğiyle kilo vermenize ve daha tok hissetmenize yardımcı olabilir.
ARAŞTIRMALAR ORTAYA KOYDU
33 kişiyi kapsayan 4 haftalık bir çalışmada, katılımcılara günde 2 bardak (300 gram) taze karpuz verilDİ. Kontrol grubundakilere kıyasla vücut ağırlığı, göbek yağı, açlık ve yemek yeme isteğinde önemli azalmalar yaşamışlardır.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ateş'ten sorulara hakaret dolu yanıtlar
- AKP’nin kalesinde üst düzey istifa!
- 'Baban neden görevden alındı biliyor musun?...'
- Konyaspor'dan Galatasaray maçı açıklaması!
- 'Deprem olursa çöker, Türkiye de diz çöker'
- Duruşmada ‘gizli tanık’ gerginliği
- Fenerbahçe'den Mert Hakan Yandaş kararı!
- Tarihi baştan yazdıracak 500 bin yıllık keşif!
- Kiracı apartmanı havaya uçurdu!
- İsmail Küçükkaya'dan 'Osman Kavala' iddiası