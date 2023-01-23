Bu sır etin lokum gibi pişmesini sağlıyor - Lezzetini katlıyor

Yayınlanma: 23 Ocak 2023 - 22:42

Güncelleme: 23 Ocak 2023 - 23:22

Lokum gibi bir et pişirmek için bilmeniz gereken pişirme tekniği. Türk mutfağının en lezzetli kavurma yemeğinin yapılışı;

Kavurma, etin en güzel hallerinden biridir. Pişirmesi oldukça kolay ama tadı da bir o kadar lezzetli olan kavurma ile sofranızda harikalar yaratabilirsiniz.

İsterseniz pilav ve ayran eşliğinde de pişirdiğiniz kavurmayı servis edebilirsiniz. Kavurmanın lokum gibi olması için bazı püf noktaları bilmek gerekiyor.

Lokantalarda satılan kavurmalar çok daha lezzetli oluyor. Aynı tadı evde yapmak aslında hiç zor değil. Şimdi sizlerle lokum gibi et tarifinin püf noktalarını paylaşacağız. Artık güzel bir et kavurma yemek için başka yerlere gitmenize gerek kalmayacak.

Malzemeler;

500 gram dana kontrfile kuşbaşı

100 gram dana kavram yağı

1 adet orta boy kuru soğan

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

1 tatlı kaşığı kekik ve 1 şişle maden suyu

Et kavurmanın tarifi;

Tencereyi iyice kızdırıp kavram yağını koyun ve kıkırdak oluşana kadar ve ara sıra karıştırarak yağların erimesini iyice sağlayın. Yağlar eridikten sonra kalan kıkırdakları süzgeç yardımıyla yağın içinden daha fazla bekletmeden çıkarın.

Sıcak iç yağın içine kuşbaşı etleri ilave edip, 10 dakika kadar yüksek ateşte kavurun. Sonra lezzet vermesi için kabukları soyulmuş bütün soğanı içine atın ve biraz daha malzemeleri kavurun. Üzerine 1 şişe maden suyunu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatın ve kısık ateşte ara ara karıştırarak yaklaşık 1 saat etinizi bu su ile pişirin. Bu süre içinde eğer etin suyu kalmazsa 1 su bardağı su ilave edebilirsiniz.

Yaklaşık 1-1,5 saat kadar piştikten sonra tuz ve baharatlarını ekleyin. Eti ardından iyice karıştırın. Artık lokum gibi et kavurmanın servise hazırdır.

Maden suyu etinizin lokum gibi pişmesini sağlayacaktır.