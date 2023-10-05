Yayınlanma: 05.10.2023 - 12:25

Güncelleme: 05.10.2023 - 12:25

Daha önce “Bebek kordonundan alınan kanla elde edilen bir kök hücre var. Bu yüze enjekte ediliyor. Ben de yaptıracağım” ifadelerini kullanan sunucu Buket Aydın, yeni bir sektöre girdiğini duyurdu.

Buket Aydın, İstanbul Üsküdar’da Buket Aydın Beauty adını taşıyan bir güzellik merkezi açtı.

Sunucu Aydın, söz konusu haberi sosyal medya hesabından duyurdu.