Büyük tepki çekmişti... Fenomenlere kötü haber
Kanada’da yılbaşı etkinliği için Meksika’ya giden sosyal medya fenomenlerinin uçakta parti yaptığı görüntülerin ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kanada’nın Montreal kentinden yılbaşı etkinliği için 30 Aralık’ta Meksika’nın turizm kenti Cancun'a seyahat eden sosyal medya fenomenleri, uçakta Covid-19 ve uçuş kurallarını ihlal ederek parti yapmıştı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından 130 yolcunun 5 Ocak’taki dönüş uçuşu iptal edilmiş, birçok havayolu şirketinin taşımayı reddettiği yolcular Meksika’da mahsur kalmıştı.
KANADA’YA DÖNENLER SORGUYA ALINDI
Sağlık Bakanı Jean-Yves Duclos söz konusu grupta yer alan 27 kişinin 4 farklı uçuşla Kanada’ya döndüğünü belirtirken, havayolu şirketinin adını paylaşmadı. Duclos, “Hepsi hava sınırında durduruldu ve sorguya çekildi. Daha sonra hepsi test edildi. Seyahatleri boyunca uymaları gereken tüm sağlık kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi” dedi.
YOLCULAR PARA CEZASI İLE KARŞI KARŞIYA
Kanada hükümeti tarafından yapılan açıklamada ise, “Transport Canada, bu uçuşla ilgili olarak havayoluyla temasa geçti. Bakanlık, Transport Canada yönetmeliklerine ve gerekliliklerine uyulmadığını tespit ederse yolculara suç başına 5 bin Kanada doları kadar para cezası verilebilecek” denildi.
Etkinliğin organizatörü ve 111 Private Club'ın kurucusu James Awad, uçağa binmeden önce herkesin Covid-19 için test edildiğini belirterek, etkinlik için yalnızca katılımcıların seyahat edeceği bir uçağın Sunwing Havayolu'ndan kiraladığını sözlerine ekledi.
“APTALLAR”
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise yaptığı açıklamada, söz konusu yolcuları "aptallar" olarak nitelendirerek, "İnsanların tümüyle sorumsuz bir şekilde kendilerinin, vatandaşların, havayolu şirketi çalışanlarının hayatını tehlikeye atması yüze bir tokat gibi çarpıyor" dedi.
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